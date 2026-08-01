Polícia Federal troca tiros no Aeroporto de Guarulhos e apreende 400 quilos de cocaína

Cinco malas carregadas com cocaína já haviam sido colocadas em um avião com destino à Europa quando agentes da Polícia Federal intervieram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A ação terminou em troca de tiros e na apreensão de aproximadamente 400 quilos da droga.

A ocorrência aconteceu na sexta-feira (31), em uma área próxima ao Terminal 3. Além das cinco malas embarcadas, os policiais encontraram outras quatro caixas de cocaína abandonadas pelos envolvidos durante a fuga.

De acordo com a Polícia Federal, os integrantes do grupo tentavam introduzir grande quantidade do entorpecente na aeronave. As equipes perceberam a movimentação e agiram para impedir que o avião deixasse o país com a carga.

Durante a fuga, pelo menos um dos envolvidos disparou contra os policiais federais. Apesar do confronto, ninguém ficou ferido.

Suspeitos fugiram para área de mata

Informações preliminares apontam que pelo menos dez pessoas participavam da ação e utilizavam quatro veículos. Alguns suspeitos estariam armados com fuzis.

Depois da intervenção policial, os envolvidos fugiram a pé em direção a uma região de mata nas proximidades do aeroporto. Eles também teriam seguido para a área onde são executadas obras de canalização do Rio Baquirivu.

As buscas mobilizaram agentes da Polícia Federal e equipes especializadas da Polícia Militar. O helicóptero Águia foi utilizado para auxiliar na tentativa de localizar os fugitivos.

Integrantes do Comando de Operações Especiais e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia também participaram das diligências.

Funcionário terceirizado foi detido

Segundo a TV Globo e o g1, um funcionário terceirizado do aeroporto foi detido sob suspeita de ter facilitado o acesso dos envolvidos à área restrita de cargas.

Essa prisão foi divulgada pela imprensa, mas não apareceu no primeiro comunicado oficial publicado pela Polícia Federal sobre a ocorrência. A corporação confirmou a apreensão da droga, os disparos feitos por pelo menos um dos envolvidos e a ausência de feridos.

As autoridades procuram esclarecer como o grupo conseguiu entrar na área de segurança e colocar cinco malas com cocaína dentro da aeronave.

A Polícia Federal também trabalha para identificar todos os participantes, localizar os suspeitos que fugiram e apurar se outras pessoas ligadas às operações do aeroporto colaboraram com a tentativa de envio da droga.

O destino final da carga na Europa não foi informado. Também não foram divulgados detalhes sobre a companhia aérea, o número do voo ou o país para onde a aeronave seguiria.

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