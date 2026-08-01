Zé Felipe é denunciado após vídeo ensinando filho a repetir fala de cunho sexual

O cantor Zé Felipe tornou-se alvo de denúncias após publicar um vídeo no qual adultos incentivam o filho caçula dele, José Leonardo, de 1 ano e 10 meses, a repetir uma palavra de conotação sexual.

As queixas foram registradas por meio do Disque 100, canal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania destinado ao recebimento de denúncias relacionadas a possíveis violações de direitos humanos.

O registro das queixas, isoladamente, não comprova que tenha ocorrido uma violação nem significa que o cantor já esteja formalmente investigado.

Adultos incentivaram criança a repetir palavra

A gravação foi feita na segunda-feira (27). No vídeo, adultos presentes perguntam o que o menino daria “às meninas” e repetem a palavra “pau”, num suposto tom de conotação sexual até que a criança também a pronuncia. Depois da resposta, eles reagem com risadas.

O conteúdo foi compartilhado nas redes sociais e provocou críticas relacionadas à exposição da criança e ao teor da brincadeira promovida pelos adultos.

A escritora e ativista Jarid Arraes informou que formalizou uma das denúncias. Ela defendeu que os adultos presentes prestem esclarecimentos e que o episódio seja avaliado pelas autoridades.

Jarid também ressaltou que José Leonardo é a parte vulnerável da situação e precisa ser protegido. Para a ativista, a discussão deve considerar não apenas eventuais consequências futuras, mas também a exposição pública da criança.

Zé Felipe diz que brincadeira fez parte de sua criação

Após a repercussão negativa, Zé Felipe se manifestou nas redes sociais. Inicialmente, o cantor afirmou que brincadeiras semelhantes fizeram parte do ambiente em que cresceu.

Segundo ele, essa forma de criação não prejudicou a relação que mantém com as mulheres de sua vida. O artista explicou que publicou a gravação por considerar a situação uma brincadeira comum na rotina da família. “Ontem coloquei aqui um vídeo do José fazendo uma brincadeira que, da forma que fui criado e onde fui criado, sempre teve. Isso não moldou nada a relação que tenho com as mulheres da minha vida, que fizeram parte por um tempo, fazem e que vão fazer para o resto da vida. É coisa de criação mesmo”, afirmou.

Posteriormente, Zé Felipe reconheceu que algumas das críticas recebidas apresentaram pontos de vista que ele ainda não havia considerado. O cantor afirmou que está aberto a aprender e melhorar.

Zé Felipe disse que a intenção era apenas compartilhar uma situação cotidiana, sem provocar constrangimento ou transmitir uma mensagem negativa. “Para quem se sentiu incomodado, quem não foi criado do jeito que fui, quero pedir desculpas. De verdade. A intenção era só mostrar o dia a dia, não foi para gerar constrangimento ou passar nada ruim para ninguém”, disse.

O caso deverá ser analisado pelos órgãos que receberam as denúncias. Até o momento, não foi informada a abertura formal de uma investigação.

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