Cidades

FAB atira contra avião que entrou no Brasil vindo da Bolívia

Aeronave ignorou repetidamente as ordens dos militares, fez um pouso forçado em Mato Grosso do Sul e foi encontrada abandonada


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 01/08/2026 - 09:29

FAB atira contra avião que entrou no Brasil vindo da Bolívia
(Foto: FAB)

A Força Aérea Brasileira utilizou dois caças A-29 Super Tucano para interceptar e efetuar disparos contra um avião de pequeno porte que entrou no território nacional vindo do sul da Bolívia. A ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (31).

O avião não possuía plano de voo e não havia feito contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo. A aeronave também não apresentava matrícula que pudesse ser identificada pelos militares.

Essas irregularidades levaram a Defesa Aeroespacial a classificar o voo como suspeito e a iniciar os procedimentos de interceptação. Os pilotos dos caças tentaram estabelecer comunicação com a aeronave e transmitiram ordens que deveriam ser cumpridas por seus ocupantes.

Segundo a FAB, as determinações foram ignoradas repetidamente. Diante da falta de colaboração e da insistência em continuar o voo, os militares avançaram para a última etapa das medidas de policiamento do espaço aéreo.

O que é o Tiro de Detenção

A FAB realizou o chamado Tiro de Detenção, identificado pela sigla TDE. A medida consiste na realização de disparos destinados a impedir que uma aeronave continue voando.

Conforme a corporação, essa é a última etapa adotada quando o avião interceptado não atende às ordens transmitidas pela Defesa Aeroespacial. O objetivo dos disparos era danificar o equipamento e obrigar o piloto a aterrissar.

“Devido à falta de colaboração da aeronave interceptada, que descumpriu recorrentemente as ordens da Defesa Aeroespacial, foi realizada a medida de Tiro de Detenção (TDE)”, explicou a Força Aérea.

A corporação acrescentou que o procedimento foi necessário para impedir a continuidade do voo.

Aeronave estava abandonada

Depois dos disparos, o avião realizou um pouso forçado a aproximadamente 200 quilômetros ao norte de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Policiais seguiram de helicóptero até a área onde a aeronave havia descido. No entanto, quando a equipe chegou ao ponto indicado, o avião já estava abandonado.

Até o momento, não foi informado quantas pessoas estavam na aeronave. As autoridades também não divulgaram a identidade dos ocupantes, o possível destino do voo ou a direção tomada por eles depois do pouso.

Não há, nas informações divulgadas, confirmação sobre a localização de drogas, armas, dinheiro ou qualquer outra carga no interior do avião. Também não foi anunciado se alguma pessoa foi presa durante as buscas.

Leia mais:

Fotos com Rolex nas redes atraem suspeitos de SP a Goiás; 4 são presos

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Polícia Federal troca tiros no Aeroporto de Guarulhos e apreende 400 quilos de cocaína
Cidades

Polícia Federal troca tiros no Aeroporto de Guarulhos e apreende 400 quilos de cocaína

01/08/2026
Zé Felipe é denunciado após vídeo ensinando filho a repetir fala de cunho sexual
Cidades

Zé Felipe é denunciado após vídeo ensinando filho a repetir fala de cunho sexual

01/08/2026
“A saudade continua imensa”, diz prefeito ao lembrar neto morto pelo pai em Itumbiara
Cidades

“A saudade continua imensa”, diz prefeito ao lembrar neto morto pelo pai em Itumbiara

01/08/2026
Encontros para dar “grau” terminam com veículos apreendidos em Aparecida
Aparecida

Encontros para dar “grau” terminam com veículos apreendidos em Aparecida

01/08/2026
Fiscalização descobre loteamento clandestino em Cezarina
Cidades

Fiscalização descobre loteamento clandestino em Cezarina

01/08/2026
Daniel Vilela lidera a disputa com 37% das intenções de voto na estimulada, mostra Quaest
Política

Quaest mostra que Daniel Vilela pode ser reeleito já no 1º turno

01/08/2026
"Caiado pode devolver competitividade à direita", analisa Antônio Lavareda
Entrevista

“Caiado pode devolver competitividade à direita”, analisa Antônio Lavareda

01/08/2026
As convenções e as disputas antes das disputas
Tribuna Política

As convenções e as disputas antes das disputas

01/08/2026
Polícia Federal troca tiros no Aeroporto de Guarulhos e apreende 400 quilos de cocaína
Cidades

Polícia Federal troca tiros no Aeroporto de Guarulhos e apreende 400 quilos de cocaína

01/08/2026
Pesquisa