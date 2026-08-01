Bandeira amarela: saiba quanto a conta de luz aumentará em agosto

A bandeira tarifária amarela permanecerá em vigor durante todo o mês de agosto. Isso significa que os consumidores continuarão pagando R$ 1,88 a mais para cada 100 quilowatts-hora de energia utilizados.

A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica na sexta-feira (31). Agosto será o quarto mês consecutivo com a cobrança adicional.

O valor final dependerá do consumo registrado em cada imóvel. Se uma família utilizar 200 kWh durante o mês, por exemplo, o adicional nominal da bandeira será de R$ 3,76. Para uma residência que alcançar 300 kWh, a cobrança correspondente será de R$ 5,64.

Já um estabelecimento ou imóvel com consumo de 500 kWh pagará R$ 9,40 a mais em razão da bandeira amarela. O acréscimo é calculado proporcionalmente à energia utilizada.

Veja quanto será acrescentado

Consumo mensal Adicional da bandeira 100 kWh R$ 1,88 200 kWh R$ 3,76 300 kWh R$ 5,64 400 kWh R$ 7,52 500 kWh R$ 9,40

Por que a cobrança continuará?

A manutenção da bandeira amarela está relacionada ao período seco enfrentado pelo país. A redução das chuvas provoca a queda do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e limita a geração de energia por essas unidades.

Para compensar a produção menor, o sistema elétrico precisa acionar usinas termelétricas. Essas unidades possuem custos de funcionamento mais elevados, pois dependem da queima de combustíveis para produzir eletricidade.

O custo adicional é sinalizado aos consumidores por meio das bandeiras tarifárias. Criado pela Aneel em 2015, o sistema utiliza cores para demonstrar as condições de geração de energia no país.

Quando a bandeira está verde, as condições são consideradas favoráveis e não há cobrança extra. A bandeira amarela indica um cenário menos favorável e gera acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh.

Se os custos aumentarem, pode ser acionada a bandeira vermelha. No Patamar 1, o adicional é de R$ 4,46 para cada 100 kWh. No Patamar 2, o valor chega a R$ 7,87 para a mesma quantidade de energia.

Avaliação ocorre todos os meses

O Operador Nacional do Sistema Elétrico avalia mensalmente as condições de funcionamento do setor. O órgão define a estratégia mais adequada para garantir o atendimento à demanda e estima os custos necessários para a geração.

A bandeira de cada mês é determinada a partir dessas projeções. Por isso, a cor poderá ser alterada posteriormente, conforme o comportamento das chuvas, dos reservatórios e do uso das usinas termelétricas.

Enquanto a bandeira amarela permanecer, reduzir o consumo também ajudará a diminuir a cobrança adicional. Evitar luzes acesas sem necessidade, reduzir o tempo de banho e retirar aparelhos que não estão em uso da tomada são medidas que podem contribuir para controlar o valor da fatura.

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