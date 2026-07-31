Saiba quanto o trabalhador receberá de lucro do FGTS

Desde quinta-feira (30), 138,2 milhões de pessoas com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro de 2025 começaram a receber a distribuição de lucros do fundo no ano passado. A Caixa Econômica Federal está depositando o dinheiro diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores. O montante corresponde a 89% do lucro obtido pelo FGTS em 2025, que alcançou R$ 14,7 bilhões, o segundo maior resultado da série histórica iniciada em 2015.
Os valores já podem ser consultados no aplicativo FGTS e passam a integrar o saldo das contas dos trabalhadores, mas continuam sujeitos às regras de saque previstas em lei.
Principais números:
Lucro do FGTS em 2025 – R$ 14,7 bilhões;
Valor distribuído – R$ 13,04 bilhões;
Percentual distribuído – 89% do lucro;
Trabalhadores beneficiados – 138,2 milhões;
Índice aplicado – 0,01868341
Rentabilidade final do FGTS em 2025 – 6,9%;
Inflação (IPCA) em 2025 – 4,26%;
Ganho real – cerca de 2,6 pontos percentuais acima da inflação.
Quem recebe
Têm direito à distribuição dos lucros todos os trabalhadores que possuíam saldo em qualquer conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025, independentemente de a conta estar ativa ou inativa. A Caixa esclarece que o dinheiro não é depositado na conta-corrente do trabalhador. Os recursos são creditados automaticamente na conta vinculada do FGTS, sem necessidade de pedido.
Quanto cada um recebe
O valor varia conforme o saldo existente na conta no fim de 2025. Para fazer o cálculo basta multiplicar o saldo de 31 de dezembro de 2025 por 0,01868341.
Exemplos
Saldo de R$ 1.000 → recebe R$ 18,68;
Saldo de R$ 5.000 → recebe R$ 93,42;
Saldo de R$ 10.000 → recebe R$ 186,83;
A cada R$ 100 no FGTS, o trabalhador recebe aproximadamente R$ 1,87.
Como consultar
O crédito aparece no extrato com a descrição: “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025”
A consulta pode ser feita pelos seguintes meios:
aplicativo FGTS (Android e iOS);
Internet Banking da Caixa (para correntistas);
agências da Caixa, mediante emissão de extrato.
Para consultar pelo aplicativo:
abra o app FGTS;
faça login com CPF e senha;
selecione a conta desejada;
acesse o extrato;
procure o lançamento “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025”.
Rentabilidade
Com a distribuição dos lucros, o rendimento total das contas do FGTS em 2025 ficou em 6,9%, resultado da soma de:
3% de rendimento anual previsto em lei;
Taxa Referencial (TR);
distribuição dos lucros.
O percentual ficou acima da inflação oficial do período, medida pelo IPCA, que encerrou 2025 em 4,26%, garantindo ganho real aos cotistas.
Quando sacar
O dinheiro não é depositado na conta bancária do trabalhador.
O valor permanece no FGTS e somente pode ser retirado nas hipóteses previstas em lei, entre elas:
demissão sem justa causa;
saque-aniversário;
aposentadoria;
compra da casa própria;
amortização ou quitação de financiamento habitacional;
doenças graves previstas em lei;
calamidade pública reconhecida;
trabalhador com mais de 70 anos;
falecimento do titular (saque pelos dependentes).
Histórico
Desde 2017, o Conselho Curador do FGTS autoriza a distribuição de parte do lucro obtido pelo fundo aos trabalhadores.
ANO BASE LUCRO DISTRIBUÍDO PERCENTUAL
2016 R$ 7,3 bilhões 50%
2017 R$ 6,2 bilhões 50%
2018 R$ 12,2 bilhões 100%
2019 R$ 7,5 bilhões 66%
2020 R$ 8,1 bilhões 96%
2021 R$ 13,2 bilhões 99%
2022 R$ 12,7 bilhões 99%
2023 R$ 15,2 bilhões 65%
2024 R$ 12,9 bilhões 95%
2025 R$ 13,04 bilhões 89%
O que é
Criado em 1966, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) funciona como uma reserva financeira para proteger o trabalhador em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria e doenças graves.
Todos os meses, os empregadores depositam o equivalente a 8% do salário dos empregados com carteira assinada em uma conta vinculada ao FGTS.
Além de proteger o trabalhador, os recursos do fundo financiam programas de habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana e operações de crédito, contribuindo para investimentos e geração de empregos no país.