Com ataque inoperante, Goiás prefere contratar lateral

Com o empréstimo do lateral Diego Caito para o Grêmio de Porto Alegre, o Goiás vai ao mercado para contratar um substituto, uma vez que tem apenas Rodrigo Soares para a posição. Na ausência do titular, o técnico Mozart Santos tem que improvisar Baldória, volante de origem, que já foi aproveitado na posição. É isso que o Goiás não quer que aconteça, por isso, mesmo sem dinheiro para contratações, está a procura de um lateral.

O Goiás tem carências em vários setores da equipe, mas não tem dinheiro para contratar. No ataque, estão as maiores deficiências do atual elenco. Tem muitos jogadores nessas posições, mas não tem qualidade. O time não tem bons jogadores para os lados e muito menos para o comando de ataque. Cadu, do Atlético Mineiro, tem revezado com Anselmo Ramon na posição de centroavante, mas não dá para saber qual deles é o pior. Talvez seria mais importante contratar um goleador e pelo menos mais um jogador que atue pelas pontas, do que um lateral para fazer sombra a Rodrigo Soares. Mas não é o que pensam os dirigentes esmeraldinos.

O diretor de futebol Michel Alves já buscou no mercado alguns nomes para a lateral direita, mas aguarda o sinal verde do Conselho de Administração para fazer a contratação. O Goiás ainda está tentando estabilizar a situação financeira do clube para depois contratar os reforços que o elenco precisa. Jogadores do alviverde voltaram aos treinos ontem (quinta-feira), depois de três dias de folga, visando o próximo compromisso contra o Londrina, no próximo dia 10 de agosto no estádio Hailé Pinheiro.

Mozart Santos espera contar com alguns jogadores que estavam no Departamento Médico, como Wellington Rato, Tadeu e Lucas Rodrigues. Da equipe Sub-20, as novidades são as presenças do meia Hygor, do lateral esquerdo Danilo e do atacante Halerrandrio, que passam a compor o elenco profissional. Esses jogadores foram campeões da série B, do campeonato brasileiro Sub-20. Eles treinam diariamente com o elenco profissional, mas em caso de necessidade, podem voltar o time da base.

ROGER SILVA SURPREENDE

O técnico Roger Silva chegou ao Atlético sob a desconfiança da torcida e de parte da imprensa, em função da pouca experiência em competições como a série B. Alguns diziam que o treinador ficaria pouco tempo no comando técnico do Dragão, mas Roger Silva surpreendeu, o time voltou a vencer e jogadores que não estavam jogando bem foram recuperados. Depois de um desempenho ruim na primeira fase da série B, o Atlético reagiu com a chegada do novo treinador, conquistando dez pontos em doze disputados, com três vitórias e um empate. O time de Campinas está invicto desde a chegada de Roger Silva. Entre os motivos da evolução do time rubro-negro, aparece a recuperação de alguns jogadores, especialmente no setor ofensivo, como Gustavo Coutinho, Geovany Soares e Marrony.

CURTAS

* O Vila parece ter despertado dos dias de glória vividos até aqui na série B. Com cinco derrotas sucessivas jogando fora do OBA, o time despencou na tabela e tem apresentado deficiência no setor defensivo.

* Entre os componentes do G6, o Vila é o que tem a segunda pior defesa. Nos últimos oito jogos, o Tigre sofreu gol em todos. A última vez que o Vila terminou uma partida sem sofrer gol foi na 12ª rodada, quando venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, em 8 de junho.

* Carlo Ancelotti confirma o encerramento do ciclo de três jogadores que disputaram o mundial dos Estados Unidos/México e Canadá. Neymar, Casemiro e Danilo não serão mais convocados nesta fase de renovação da seleção brasileira.

* “Não vou dizer que vou mudar os 26 jogadores que disputaram a última Copa. Vamos manter alguns jogadores importantes, como o zagueiro Marquinhos, peça importante para o novo ciclo até 2030”, disse Ancelotti.

* O treinador italiano afirmou ainda que pretende mapear novos jogadores que possam ser competitivos já para as disputas da Copa América em 2028. “Temos que ter uma conexão muito forte com a seleção Sub-20, que está se preparando para as Olimpíadas”, finalizou o técnico da seleção.