Vila despenca na tabela com derrotas fora de Goiânia

O Vila, que já ostentou a primeira colocação da série B em várias, caiu para 5ª colocação depois dos seguidos resultados negativos jogando fora do Onésio Brasileiro Alvarenga. Em casa, o Tigre é imbatível até agora, está invicto com um aproveitamento superior a 85%, mas não pode sair de Goiânia que é derrotado. Essa alternância de resultados não credencia o Colocado a sonhar com uma vaga na elite do futebol brasileiro. A série B é muito competitiva, é preciso continuar vencendo os jogos em casa, mas também é imperativo que a equipe conquiste pontos em outras praças.

O próximo jogo do Vila é no Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o Sport Recife, adversário difícil, no dia 08 de agosto. Embora jogando em casa, onde é imbatível até o momento, vai enfrentar um adversário muito qualificado, que não está bem posicionado na tabela de classificação mas tem potencial para brigar entre os primeiros colocados nesta série B. Depois deste jogo, o Vila terá o Atlético Goianiense pela frente, em jogo marcado para o estádio Antônio Accioly. É em Goiânia, mas fora do OBA. E vai enfrentar um adversário em crescimento, lutando por uma das vagas no G6. O Vila tem que ficar atento, caso contrário, pode entrar em uma descendência muito perigosa.

Ancelotti está de volta

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti retornou ao Brasil e se reuniu com a comissão técnica na sede da CBF para iniciar o planejamento do novo ciclo visando a Copa do Mundo de 2030. Segundo Ancelotti, o foco principal é a montagem de um novo time e a observação de jovens atletas com potencial de vestir a camisa da seleção brasileira com foco na próxima Copa do Mundo. Nesta nova fase, Ancelotti não pretende continuar convocando jogadores com idade não compatível com as exigências de uma competição de alto nível como é a Copa do Mundo.

Se antecipando a esta decisão do técnico Carlo Ancelotti, Neymar anunciou que não pretende mais jogar pela seleção brasileira. Disse que já deu sua contribuição e não tem mais motivação para continuar defendendo o selecionado nacional. Na verdade, preferiu pedir para sair antes de ser convidado a sair. Ney não deveria sequer ser convocado para a última Copa, foi por conta dos interesses que existem no ambiente das convocações da CBF. Não jogou na seleção, assim como não joga no Santos. A renovação proposta por Ancelotti tem que passar pelas categorias de base, assim como faz a Espanha, que chegou ao título com um grupo de jogadores que atua junto há muitos anos.

Ancelotti está de volta à seleção brasileira, mas em situação diferente daquela que encontrou quando foi contratado. Chegou com uma grande expectativa dos brasileiros em ver a seleção campeã novamente. Não conquistou o hexa, e fez uma campanha horrorosa, uma das piores dos últimos trinta anos em Copas do Mundo. Por aqui, muita gente queria ver Ancelotti fora da seleção. Ele recebeu convite da Seleção italiana e recusou, negou o até o pedido de sua esposa para deixar o Brasil. Tem sentido, seu contrato foi renovado até 2030 antes mesmo do fracasso nos Estados Unidos. Vai recusar um contrato de R$ 5 milhões/mês acrescidos de muitas outras regalias? Claro que não. Pior para a seleção brasileira.

CURTAS

* O Goiânia, quem diria, é o vice-líder do campeonato goiano, Divisão de Acesso, atrás apenas do Rio Verde, que também tem 100% de aproveitamento na competição.

* O Galo derrotou o Grêmio Anápolis por 2 a 1, no estádio Aníbal Batista de Toledo, onde o Goiânia manda seus jogos. No Mozart Veloso do Carmo, o Rio Verde derrotou o Tupy, de Jussara, por 1 a 0, gol de Yuri Tanque, ex-Anapolina.

* Quase sete mil pessoas compareceram ao “Velosão”, para prestigiar o time de Rio Verde, fazendo um belíssimo espetáculo, com muitos fogos de artifício. Público semelhante aos jogos envolvendo Goiás, Vila Nova e Atlético na série B.

* Depois da folga prolongada, jogadores do Goiás voltam a campo para iniciar os treinamentos visando o próximo jogo na série B contra o Londrina, dia 10 de agosto, na Serrinha.

* O zagueiro Luiz Felipe e o atacante Kadu Souza ficam à disposição do treinador Mozart Santos para esta partida, jogo importante para as pretensões do time esmeraldino na competição.

* O Atlético Goianiense deixou de ser o pior goiano na série B para ser o melhor na competição. E nem estreou os oitos reforços contratados, que aguardam regularização junto ao Boletim da CBF.

* O Dragão já é o mais forte concorrente entre os goianos para conquistar uma vaga na elite do futebol brasileiro.

Quaest: Daniel Vilela tem 37%, contra 21% de Perillo e 11% de Wilder