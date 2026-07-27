Goiás reabilita o pior time do Brasileiro Série B

Perder para o pior time do campeonato só pode ser um recado dos jogadores do Goiás aos dirigentes, sobre os atrasos de salários e premiações. Não há outra justificativa, perder para o América-MG, mesmo jogando em Belo Horizonte, só pode ser corpo mole dos jogadores, que, no primeiro tempo, perderam uma infinidade de gols e até uma penalidade muito mal cobrada pelo veterano Lucas Lima.

O Goiás foi dono absoluto do jogo na primeira etapa, acertou a trave em três oportunidades e errou um pênalti, mas aos poucos, permitiu o crescimento do América-MG, que chegou ao gol do Goiás através de Paulo Vitor. Esta foi a segunda vitória do “Coelho” em 20 rodadas na série B desta temporada. O time mineiro está virtualmente rebaixado, só um milagre pode evitar a queda para a terceira divisão do campeonato brasileiro. E foi exatamente o Goiás quem se encarregou de reabilitar esse time, já sem esperanças de qualquer pretensão na competição.

O Goiás dominou completamente o primeiro tempo e criou oportunidades suficientes para terminar a etapa inicial com uma vantagem de dois ou três gols. Juninho acertou o travessão, depois acertou a trave esquerda do goleiro do América. O técnico Mozart demorou a fazer alterações no time, principalmente porque o centroavante Cadu era uma nulidade desde o início da partida. Perto dos trinta minutos do segundo tempo o treinador resolveu fazer várias alterações, que só serviram para desorganizar o time em campo, que partiu em desespero para o ataque tentando o empate. Não deu, o Goiás conseguiu perder para o pior time do campeonato.

Mozart satisfeito

Em uma de suas declarações após a partida, o técnico Mozart Santos disse que saiu de campo satisfeito com o desempenho dos jogadores. Satisfeito como, se o time perdeu para um tadversário que não ganha de ninguém no campeonato. Mozart disse ainda que não se importa com as críticas, mesmo numa situação vexatória como foi a derrota para o América-MG. O treinador tem um estilo de muita passividade em relação aos dirigentes, já que não cobra reforços, não cobra a regularização dos salários atrasados e não cobra, principalmente, a produção dos jogadores em campo. Mozart ainda disse que o time do América Mineiro é bom, bem treinado. Pode? Tá tudo errado no Goiás, desse jeito, fica na série B.

Vila reforçado contra o CRB

A diretoria do Vila Nova conseguiu regularizar o meia-atacante Everton Galdino no final da última sexta-feira, podendo ser relacionado pelo técnico Guto Ferreira para a partida desta noite (segunda-feira) no estádio Rei Pelé contra o CRB. O jogo, que começa às 19:30 hs, marca o início do segundo turno do campeonato brasileiro da série B. Com a regularização de Everton Galdino, o técnico Guto Ferreira ganha mais uma opção no setor ofensivo, que já conta com Janderson, Dellatorre, André Luis, Gustavo Puskas, Caíque Jesus e Emerson Urso. Os atacantes Ryan e Rafa Silva, além do meia-atacante Bruno Xavier, estão no Departamento Médico.

Atlético recebe o vice-líder – O Atlético Goianiense tem um difícil compromisso esta noite (segunda-feira) no estádio Antônio Accioly, contra o Operário-PR, vice-líder da série B com 35 pontos ganhos. O Dragão vem de uma vitória sobre o Cuiabá, no Mato Grosso, ocupa a oitava posição na tabela de classificação com 28 pontos conquistados. Para a partida contra o “Fantasma” de Ponta Grossa, o Atlético ainda não poderá contar com os oito jogadores contratados na abertura da atual janela, ainda em função do Transfer Ban imposto pela Fifa, no episódio da ação trabalhista do jogador Alejo Cruz.

CURTAS

* Quem é do futebol sabe que não se pode admitir tomar gol em jogada iniciada na cobrança de um lateral. Foi assim que o América-MG marcou o gol da vitória do Goiás na noite de ontem (domingo) em Belo Horizonte.

* Mozart Santos estava invicto dirigindo o Goiás, mas o time não vem jogando um bom futebol. Joga sem vontade, sem alma, com um ataque inoperante, pra não dizer ridículo.

* A diretoria faz de conta que nada está acontecendo. Enquanto Vila e Atlético contrataram vários reforços, o Goiás não contratou nenhum. Sem dinheiro, a diretoria não cobra o técnico e os jogadores, e eles também não cobram a diretoria.

* O próximo jogo do Goiás é só no dia 10 de agosto, contra o Londrina. O time paranaense foi goleado ontem por 4 a 1 pelo Novorizontino, jogando em seu estádio na cidade de Londrina.

* Se vencer o CRB hoje a noite, o Vila pode voltar à vice-liderança do campeonato. Mas vai depender de um tropeço do Operário contra o Atlético Goianiense.

* Dois pontos perdidos contra o Sport Recife jogando na Serrinha e três pontos perdidos ontem contra o América Mineiro, certamente vão fazer muita falta no final do campeonato para as pretensões do Goiás.