Cidades

Homem que se apresentava como pastor é preso suspeito de estuprar crianças em Anápolis

Suspeito de 53 anos, que atuava como pastor, foi localizado em Mutunópolis após deixar Anápolis durante as investigações


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 30/07/2026 - 16:15

Homem que se apresentava como pastor é preso suspeito de estuprar crianças em Anápolis
(Imagem: Polícia Civil)

Um homem de 53 anos foi preso preventivamente, no fim da tarde de quarta-feira (29), durante uma investigação sobre crimes de estupro de vulnerável contra três crianças em Anápolis. As vítimas têm idades entre 8 e 12 anos. O investigado, que atuava como pastor evangélico, foi encontrado no município de Mutunópolis, na região norte de Goiás. A prisão foi realizada em uma ação conjunta da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis com o Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Porangatu.

Conforme a Polícia Civil, o homem teria usado a condição de líder religioso para estabelecer uma relação de confiança com as crianças e seus familiares. As aproximações aconteciam em cultos religiosos, visitas às casas das vítimas, datas comemorativas e até durante velórios de familiares.

A corporação sustenta que essas ocasiões eram utilizadas pelo investigado para praticar os abusos. A investigação não detalhou quando os crimes teriam começado nem por quanto tempo as crianças teriam sido vítimas.

Crianças contaram os fatos aos familiares

O caso chegou ao conhecimento dos familiares depois que as crianças revelaram os supostos abusos. Após ser confrontado, o investigado teria fechado a igreja que comandava e deixado Anápolis.

As investigações indicaram que o homem seguiu inicialmente para as proximidades de Brasília, no Distrito Federal. Posteriormente, ele se deslocou para Mutunópolis, município localizado a cerca de 35 quilômetros de Porangatu.

A Polícia Civil argumentou que havia risco de o investigado voltar a se aproximar de crianças. A preocupação era de que ele utilizasse novamente a autodenominação de pastor para abrir uma igreja em outra cidade e estabelecer contato com novas famílias.

Diante desse cenário, a DPCA pediu ao Poder Judiciário a decretação da prisão preventiva. O pedido foi analisado e deferido em caráter de urgência.

Troca de informações levou à prisão

A localização do investigado ocorreu após o compartilhamento de informações entre as equipes policiais de Anápolis e Porangatu. Com a confirmação de que ele estava em Mutunópolis, os agentes cumpriram o mandado de prisão preventiva.

O homem foi conduzido à unidade prisional de Porangatu, onde permanece à disposição da Justiça. A previsão é que seja transferido para Anápolis nos próximos dias, local em que as investigações são conduzidas.

Ele é investigado pela prática de três crimes de estupro de vulnerável, um para cada criança. O artigo 217-A do Código Penal estabelece pena de dez a 18 anos de reclusão para cada crime.

A imagem e a qualificação do preso foram divulgadas após despacho fundamentado da autoridade policial, nos termos do art. 1º e do art. 13 c/c art. 38 da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), combinado com o art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), para possibilitar que possíveis vítimas e testemunhas denunciem outros crimes eventualmente praticados pelo investigado.

Leia mais:

Quadrilha é presa por golpe da falsa central bancária que desviou mais de R$ 209 mil de idosa em Goiás

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Falta de energia causou prejuízo? Saiba como cobrar ressarcimento
Cidades

Falta de energia causou prejuízo? Saiba como cobrar ressarcimento

30/07/2026
Nota Goiana premia consumidora de Rubiataba com R$ 50 mil
Cidades

Nota Goiana premia consumidora de Rubiataba com R$ 50 mil

30/07/2026
O Volkswagen Gol lidera o ranking dos carros usados de até R$ 50 mil mais buscados pelos consumidores de Goiás. A lista foi elaborada pelo Webmotors Autoinsights, ferramenta de dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, com base nas buscas e visitas realizadas na plataforma entre janeiro e junho de 2026. A primeira colocação reforça a presença do Gol no mercado nacional de veículos usados. O modelo foi o automóvel usado mais vendido do Brasil em 2025, conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). O Honda Civic ficou na segunda posição entre os modelos de até R$ 50 mil mais procurados pelos usuários goianos. O Fiat Palio aparece em terceiro lugar, seguido pelo Fiat Uno, que ocupa a quarta colocação. Duas opções da Ford aparecem na sequência. O Ford Ka ficou em quinto lugar, enquanto o Ford Fiesta alcançou a sexta posição. O Chevrolet Celta é o sétimo colocado. O Volkswagen Voyage aparece em oitavo lugar. Completam a lista o Renault Sandero, na nona posição, e o Chevrolet Vectra, em décimo. Veja os dez carros mais buscados Volkswagen Gol Honda Civic Fiat Palio Fiat Uno Ford Ka Ford Fiesta Chevrolet Celta Volkswagen Voyage Renault Sandero Chevrolet Vectra A lista reúne diferentes categorias, como hatches compactos e sedãs. Também inclui modelos que já deixaram de ser fabricados, mas continuam presentes nas buscas por veículos usados. É importante observar que o levantamento mede o interesse dos usuários da plataforma, considerando pesquisas e visitas aos anúncios. Portanto, o ranking não corresponde necessariamente aos carros que tiveram o maior número de vendas em Goiás durante o período analisado. Preço não deve ser o único critério O limite de R$ 50 mil pode incluir diferentes anos, versões, motorizações e estados de conservação de um mesmo modelo. Dessa forma, o valor anunciado não deve ser o único elemento considerado pelo comprador. Antes da aquisição, é recomendável analisar a documentação, o histórico de manutenção, a quilometragem e as condições mecânicas e estruturais do veículo. A realização de uma vistoria também pode ajudar a identificar problemas, reparos anteriores ou possíveis pendências. O levantamento do Webmotors Autoinsights considerou exclusivamente a movimentação registrada em Goiás no primeiro semestre de 2026. A pesquisa mostra quais modelos concentraram a atenção dos usuários do estado dentro de uma faixa de preço que vai até R$ 50 mil.
Cidades

Gol, Civic, Palio: saiba quais são os 10 carros de até R$ 50 mil mais buscados em Goiás

30/07/2026
Cobertura onde Elize Matsunaga matou e esquertejou marido está à venda por R$ 2,8 milhões
Cidades

Cobertura onde Elize Matsunaga matou e esquertejou marido está à venda por R$ 2,8 milhões

30/07/2026
Defesa Civil dispara alerta de baixa umidade em Goiânia
Cidades

Defesa Civil dispara alerta de baixa umidade em Goiânia

30/07/2026
Falta de energia causou prejuízo? Saiba como cobrar ressarcimento
Cidades

Falta de energia causou prejuízo? Saiba como cobrar ressarcimento

30/07/2026
Espetáculo “TOC TOC – Obsessivamente Divertido” tem novas datas em Goiânia
Diversão e Arte

Espetáculo “TOC TOC – Obsessivamente Divertido” tem novas datas em Goiânia

30/07/2026
Europa anuncia boicote e ameaça Copa Feminina no Brasil
Esporte

Europa anuncia boicote e ameaça Copa Feminina no Brasil

30/07/2026
Festival transforma o café da manhã em experiência gastronômica em Goiânia
Diversão e Arte

Festival transforma o café da manhã em experiência gastronômica em Goiânia

30/07/2026
Pesquisa