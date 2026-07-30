Gol, Civic, Palio: saiba quais são os 10 carros de até R$ 50 mil mais buscados em Goiás

O Volkswagen Gol lidera o ranking dos carros usados de até R$ 50 mil mais buscados pelos consumidores de Goiás. A lista foi elaborada pelo Webmotors Autoinsights, ferramenta de dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, com base nas buscas e visitas realizadas na plataforma entre janeiro e junho de 2026.

A primeira colocação reforça a presença do Gol no mercado nacional de veículos usados. O modelo foi o automóvel usado mais vendido do Brasil em 2025, conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

O Honda Civic ficou na segunda posição entre os modelos de até R$ 50 mil mais procurados pelos usuários goianos. O Fiat Palio aparece em terceiro lugar, seguido pelo Fiat Uno, que ocupa a quarta colocação.

Duas opções da Ford aparecem na sequência. O Ford Ka ficou em quinto lugar, enquanto o Ford Fiesta alcançou a sexta posição. O Chevrolet Celta é o sétimo colocado.

O Volkswagen Voyage aparece em oitavo lugar. Completam a lista o Renault Sandero, na nona posição, e o Chevrolet Vectra, em décimo.

Veja os dez carros mais buscados

Volkswagen Gol Honda Civic Fiat Palio Fiat Uno Ford Ka Ford Fiesta Chevrolet Celta Volkswagen Voyage Renault Sandero Chevrolet Vectra

A lista reúne diferentes categorias, como hatches compactos e sedãs. Também inclui modelos que já deixaram de ser fabricados, mas continuam presentes nas buscas por veículos usados.

É importante observar que o levantamento mede o interesse dos usuários da plataforma, considerando pesquisas e visitas aos anúncios. Portanto, o ranking não corresponde necessariamente aos carros que tiveram o maior número de vendas em Goiás durante o período analisado.

Preço não deve ser o único critério

O limite de R$ 50 mil pode incluir diferentes anos, versões, motorizações e estados de conservação de um mesmo modelo. Dessa forma, o valor anunciado não deve ser o único elemento considerado pelo comprador.

Antes da aquisição, é recomendável analisar a documentação, o histórico de manutenção, a quilometragem e as condições mecânicas e estruturais do veículo. A realização de uma vistoria também pode ajudar a identificar problemas, reparos anteriores ou possíveis pendências.

O levantamento do Webmotors Autoinsights considerou exclusivamente a movimentação registrada em Goiás no primeiro semestre de 2026. A pesquisa mostra quais modelos concentraram a atenção dos usuários do estado dentro de uma faixa de preço que vai até R$ 50 mil.

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