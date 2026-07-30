Cidades

Gol, Civic, Palio: saiba quais são os 10 carros de até R$ 50 mil mais buscados em Goiás

Ranking elaborado pela Webmotors reúne os dez modelos usados que mais despertaram o interesse dos usuários goianos entre janeiro e junho de 2026


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 30/07/2026 - 16:30

O Volkswagen Gol lidera o ranking dos carros usados de até R$ 50 mil mais buscados pelos consumidores de Goiás. A lista foi elaborada pelo Webmotors Autoinsights, ferramenta de dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, com base nas buscas e visitas realizadas na plataforma entre janeiro e junho de 2026. A primeira colocação reforça a presença do Gol no mercado nacional de veículos usados. O modelo foi o automóvel usado mais vendido do Brasil em 2025, conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). O Honda Civic ficou na segunda posição entre os modelos de até R$ 50 mil mais procurados pelos usuários goianos. O Fiat Palio aparece em terceiro lugar, seguido pelo Fiat Uno, que ocupa a quarta colocação. Duas opções da Ford aparecem na sequência. O Ford Ka ficou em quinto lugar, enquanto o Ford Fiesta alcançou a sexta posição. O Chevrolet Celta é o sétimo colocado. O Volkswagen Voyage aparece em oitavo lugar. Completam a lista o Renault Sandero, na nona posição, e o Chevrolet Vectra, em décimo. Veja os dez carros mais buscados Volkswagen Gol Honda Civic Fiat Palio Fiat Uno Ford Ka Ford Fiesta Chevrolet Celta Volkswagen Voyage Renault Sandero Chevrolet Vectra A lista reúne diferentes categorias, como hatches compactos e sedãs. Também inclui modelos que já deixaram de ser fabricados, mas continuam presentes nas buscas por veículos usados. É importante observar que o levantamento mede o interesse dos usuários da plataforma, considerando pesquisas e visitas aos anúncios. Portanto, o ranking não corresponde necessariamente aos carros que tiveram o maior número de vendas em Goiás durante o período analisado. Preço não deve ser o único critério O limite de R$ 50 mil pode incluir diferentes anos, versões, motorizações e estados de conservação de um mesmo modelo. Dessa forma, o valor anunciado não deve ser o único elemento considerado pelo comprador. Antes da aquisição, é recomendável analisar a documentação, o histórico de manutenção, a quilometragem e as condições mecânicas e estruturais do veículo. A realização de uma vistoria também pode ajudar a identificar problemas, reparos anteriores ou possíveis pendências. O levantamento do Webmotors Autoinsights considerou exclusivamente a movimentação registrada em Goiás no primeiro semestre de 2026. A pesquisa mostra quais modelos concentraram a atenção dos usuários do estado dentro de uma faixa de preço que vai até R$ 50 mil.

O Volkswagen Gol lidera o ranking dos carros usados de até R$ 50 mil mais buscados pelos consumidores de Goiás. A lista foi elaborada pelo Webmotors Autoinsights, ferramenta de dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, com base nas buscas e visitas realizadas na plataforma entre janeiro e junho de 2026.

A primeira colocação reforça a presença do Gol no mercado nacional de veículos usados. O modelo foi o automóvel usado mais vendido do Brasil em 2025, conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

O Honda Civic ficou na segunda posição entre os modelos de até R$ 50 mil mais procurados pelos usuários goianos. O Fiat Palio aparece em terceiro lugar, seguido pelo Fiat Uno, que ocupa a quarta colocação.

Duas opções da Ford aparecem na sequência. O Ford Ka ficou em quinto lugar, enquanto o Ford Fiesta alcançou a sexta posição. O Chevrolet Celta é o sétimo colocado.

O Volkswagen Voyage aparece em oitavo lugar. Completam a lista o Renault Sandero, na nona posição, e o Chevrolet Vectra, em décimo.

Veja os dez carros mais buscados

  1. Volkswagen Gol
  2. Honda Civic
  3. Fiat Palio
  4. Fiat Uno
  5. Ford Ka
  6. Ford Fiesta
  7. Chevrolet Celta
  8. Volkswagen Voyage
  9. Renault Sandero
  10. Chevrolet Vectra

A lista reúne diferentes categorias, como hatches compactos e sedãs. Também inclui modelos que já deixaram de ser fabricados, mas continuam presentes nas buscas por veículos usados.

É importante observar que o levantamento mede o interesse dos usuários da plataforma, considerando pesquisas e visitas aos anúncios. Portanto, o ranking não corresponde necessariamente aos carros que tiveram o maior número de vendas em Goiás durante o período analisado.

Preço não deve ser o único critério

O limite de R$ 50 mil pode incluir diferentes anos, versões, motorizações e estados de conservação de um mesmo modelo. Dessa forma, o valor anunciado não deve ser o único elemento considerado pelo comprador.

Antes da aquisição, é recomendável analisar a documentação, o histórico de manutenção, a quilometragem e as condições mecânicas e estruturais do veículo. A realização de uma vistoria também pode ajudar a identificar problemas, reparos anteriores ou possíveis pendências.

O levantamento do Webmotors Autoinsights considerou exclusivamente a movimentação registrada em Goiás no primeiro semestre de 2026. A pesquisa mostra quais modelos concentraram a atenção dos usuários do estado dentro de uma faixa de preço que vai até R$ 50 mil.

Leia mais:

Concurso da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás oferece 86 vagas para a área de trânsito

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Falta de energia causou prejuízo? Saiba como cobrar ressarcimento
Cidades

Falta de energia causou prejuízo? Saiba como cobrar ressarcimento

30/07/2026
Nota Goiana premia consumidora de Rubiataba com R$ 50 mil
Cidades

Nota Goiana premia consumidora de Rubiataba com R$ 50 mil

30/07/2026
Homem que se apresentava como pastor é preso suspeito de estuprar crianças em Anápolis
Cidades

Homem que se apresentava como pastor é preso suspeito de estuprar crianças em Anápolis

30/07/2026
Cobertura onde Elize Matsunaga matou e esquertejou marido está à venda por R$ 2,8 milhões
Cidades

Cobertura onde Elize Matsunaga matou e esquertejou marido está à venda por R$ 2,8 milhões

30/07/2026
Defesa Civil dispara alerta de baixa umidade em Goiânia
Cidades

Defesa Civil dispara alerta de baixa umidade em Goiânia

30/07/2026
Falta de energia causou prejuízo? Saiba como cobrar ressarcimento
Cidades

Falta de energia causou prejuízo? Saiba como cobrar ressarcimento

30/07/2026
Espetáculo “TOC TOC – Obsessivamente Divertido” tem novas datas em Goiânia
Diversão e Arte

Espetáculo “TOC TOC – Obsessivamente Divertido” tem novas datas em Goiânia

30/07/2026
Europa anuncia boicote e ameaça Copa Feminina no Brasil
Esporte

Europa anuncia boicote e ameaça Copa Feminina no Brasil

30/07/2026
Festival transforma o café da manhã em experiência gastronômica em Goiânia
Diversão e Arte

Festival transforma o café da manhã em experiência gastronômica em Goiânia

30/07/2026
Pesquisa