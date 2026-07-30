Espetáculo “TOC TOC – Obsessivamente Divertido” tem novas datas em Goiânia

Depois de conquistar plateias em diversos países, a comédia “TOC TOC – Obsessivamente Divertido” chega a Goiânia em novas datas. O espetáculo será apresentado nos dias 28 de novembro, às 19h, e 29 de novembro, às 18h, no Teatro Goiânia, reunindo um elenco formado por nomes consagrados da televisão e do teatro brasileiro.

Escrito pelo dramaturgo francês Laurent Baffie, o texto se tornou um dos maiores sucessos do teatro contemporâneo ao transformar situações ligadas ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) em uma comédia inteligente, repleta de diálogos rápidos e situações inusitadas. No Brasil, a montagem tem adaptação e direção de Alexandre Reinecke.

A história acompanha seis desconhecidos que chegam ao consultório do renomado Dr. Stern. Enquanto aguardam uma consulta que nunca começa no horário previsto, eles percebem que compartilham algo em comum: todos convivem com diferentes tipos de transtornos compulsivos. A convivência forçada faz surgir conflitos, alianças e momentos de muito humor.

No palco, Iara Jamra, Daniel Dantas, Ricardo Tozzi, Giselle Itié, Miguel Menezzes, Sara Freitas e Jade Mascarenhas conduzem uma narrativa que diverte ao mesmo tempo em que convida o público a refletir sobre saúde mental e convivência com as diferenças.

Os ingressos já estão disponíveis, com valores entre R$ 35 e R$ 140, conforme o setor escolhido e a modalidade de compra. O público também pode optar pelo ingresso social, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, entregue na entrada do espetáculo.

Serviço

TOC TOC – Obsessivamente Divertido

Datas: 28 e 29 de novembro de 2026

Horários: 28 de novembro, às 19h | 29 de novembro, às 18h

Local: Teatro Goiânia – Rua 23, nº 252, Setor Central

Ingressos: À venda no Ingresso Digital, com valores entre R$ 35 e R$ 140.