Oswaldo Montenegro traz “A Dança dos Signos” a Goiânia em turnê comemorativa

Um dos espetáculos mais marcantes da carreira de Oswaldo Montenegro volta aos palcos em 2026. Para celebrar seus 70 anos, o cantor, compositor e escritor relança “A Dança dos Signos”, montagem que fez sucesso na década de 1980 e chega a Goiânia no dia 22 de agosto, às 21h30, no Teatro Rio Vermelho.

A nova turnê revisita a obra que ajudou a consolidar a trajetória de Montenegro, agora com uma produção que combina música ao vivo, poesia, narrativa teatral e projeções em um grande painel de LED. A proposta é transformar cada apresentação em uma experiência sensorial, na qual o artista conduz o público por histórias inspiradas nos diferentes perfis humanos representados pelos signos do zodíaco.

O espetáculo é aberto com a interpretação de “A Lista”, seguida por um roteiro que intercala canções, histórias pessoais e conversas com a plateia. Ao longo da apresentação, Montenegro percorre sucessos de sua carreira, como “Bandolins”, “Lua e Flor”, “Intuição” e “Incompatibilidade”, além de declamar o poema “Metade”, um dos mais conhecidos de sua obra.

A montagem também faz referências a grandes nomes da música internacional e brasileira, estabelecendo conexões entre artistas e seus signos, em uma narrativa que mistura humor, emoção e reflexões sobre as diferenças e a convivência.

No palco, Oswaldo Montenegro divide a cena com a flautista Madalena Salles, parceira artística de longa data, o multi-instrumentista Alexandre Meu Rei e a violoncelista Janaína Salles. O espetáculo ainda incorpora vídeos, jogos de luz, coreografias e intervenções visuais, ampliando a interação entre os músicos e o cenário digital.

Com concepção, texto, direção e trilha assinados pelo próprio Montenegro, “A Dança dos Signos” reúne uma equipe de dezenas de profissionais e retorna aos teatros em uma versão que preserva a essência da montagem original, ao mesmo tempo em que incorpora novas linguagens cênicas.

Serviço

Oswaldo Montenegro – A Dança dos Signos

Data: 22 de agosto de 2026

Horário: 21h30

Local: Teatro Rio Vermelho, Goiânia

Ingressos: BaladApp