Saúde

Estoque de sangue O negativo cai 30% e Rede Hemo faz apelo urgente por doações

Queda de mais de 15% no número de doadores durante o mês de julho levou o tipo sanguíneo O negativo a um nível crítico; hemocentro abastece 223 unidades de saúde em Goiás


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 29/07/2026 - 11:00

Estoque de sangue O negativo

A queda nas doações de sangue registrada ao longo do mês de julho reduziu em 30% o estoque de sangue O negativo (O-) da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos (Rede Hemo), que agora está em nível crítico. Diante do cenário, a instituição faz um apelo para que a população doe sangue e ajude a manter o abastecimento das 223 unidades de saúde atendidas em todo o estado. O tipo O negativo é considerado o doador universal de hemácias e é indispensável em situações de urgência e emergência, quando não há tempo para identificar o tipo sanguíneo do paciente.

O período de férias escolares contribuiu para a redução no número de doadores, que caiu mais de 15% em relação aos meses anteriores. Enquanto muitas pessoas viajam ou mudam a rotina, a necessidade de transfusões permanece constante para atender pacientes submetidos a cirurgias, transplantes, tratamentos contra o câncer, vítimas de acidentes e pessoas com doenças hematológicas. Como apenas cerca de 7% da população possui sangue O negativo, a reposição desse estoque se torna ainda mais desafiadora.

Embora o maior alerta seja para o tipo O negativo, a Rede Hemo reforça que todos os tipos sanguíneos são fundamentais para manter o atendimento na rede pública de saúde. Uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas, já que o sangue coletado é separado em diferentes hemocomponentes utilizados conforme a necessidade de cada paciente.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. As doações podem ser realizadas no Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Prof. Nion Albernaz (Hemogo) e nas demais unidades da Rede Hemo. O procedimento é seguro, leva poucos minutos e pode representar a esperança de quem aguarda uma transfusão para continuar o tratamento ou sobreviver.

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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