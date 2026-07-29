Diversão e Arte

Jorge Vercillo traz show intimista a Goiânia em novembro

Show reúne clássicos da carreira em versões acústicas e aposta na proximidade com o público


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 29/07/2026 - 10:00

Jorge Vercillo apresenta o espetáculo "Intimista" em Goiânia. Foto: Reprodução

Depois de percorrer diferentes cidades do país, Jorge Vercillo desembarca em Goiânia para apresentar o espetáculo “Intimista”, um projeto que valoriza a simplicidade dos arranjos e a conexão direta com o público. O show acontece no dia 14 de novembro de 2026 e propõe uma experiência diferente dos grandes concertos, com um clima mais próximo e participativo.

No palco, o cantor divide a apresentação com os músicos Misael da Hora, nos teclados, e Léo Mucuri, na percussão. A formação reduzida permite releituras mais delicadas de canções que marcaram sua trajetória, evidenciando as melodias e as histórias por trás das composições.

O repertório passeia por diferentes fases da carreira de Vercillo e inclui músicas como “Final Feliz”, “Que Nem Maré”, “Monalisa”, “Ela Une Todas as Coisas”, “Encontro das Águas”, “Sensível Demais” e “Homem-Aranha”. Um dos diferenciais do espetáculo é a participação da plateia, que pode sugerir músicas durante a apresentação, tornando cada show único.

Segundo o artista, a proposta nasceu da vontade de compartilhar as canções da forma como foram concebidas, em um ambiente mais intimista e espontâneo.

“Esse show é muito especial para mim, pois me aproxima do meu público cada vez mais. Nele, canto os meus maiores sucessos em versões bem intimistas e posso apresentar minhas músicas da forma como elas nasceram para mim”, afirma Jorge Vercillo.

Com mais de três décadas de carreira, o cantor é um dos nomes mais consolidados da música popular brasileira. Sua discografia reúne mais de 16 álbuns, além de dezenas de canções que integraram trilhas sonoras de novelas. Nas plataformas digitais, sua obra ultrapassa 1 bilhão de reproduções, consolidando um repertório que continua conquistando diferentes gerações de ouvintes.

Serviço

Jorge Vercillo – Intimista

Data: 14 de novembro de 2026

Local: Goiânia

Ingressos: As informações sobre local, horário e vendas serão divulgadas pela organização do evento.

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

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