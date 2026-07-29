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Atlas/Bloomberg: Lula, com 44,9% mantém vantagem sobre Flávio, que tem 35,8%; Caiado aparece com 3,1%

Presidente registra 44,9%, senador soma 35,8% e ex-governador goiano ocupa a quarta posição no cenário principal


Domingos Ketelbey Por Domingos Ketelbey em 29/07/2026 - 10:57

Lula pesquisa
Lula permanece à frente de Flávio Bolsonaro (Foto: Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança da corrida ao Palácio do Planalto, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (29). Lula aparece com 44,9% das intenções de voto, contra 35,8% do senador Flávio Bolsonaro (PL). A diferença é de 9,1 pontos percentuais.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) registra 3,1% e ocupa a quarta posição. À frente dele, além de Lula e Flávio, está Renan Santos (Missão), com 7,8%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) aparece logo depois, com 2,8%.

Na comparação com a rodada divulgada no início de julho, o quadro central da disputa pouco mudou. Lula tinha 46,3%, Flávio marcava 36,6% e Caiado aparecia com 2,9%. Agora, o presidente e o senador oscilaram para baixo, enquanto o goiano avançou 0,2 ponto percentual.

Em um cenário reduzido, com apenas os cinco primeiros colocados, Lula chega a 47,4%, contra 37% de Flávio. Renan mantém 7,8%, Caiado sobe para 3,3% e Zema marca 2,9%.

A vantagem do presidente também aparece nas simulações de segundo turno. Lula teria 49,2% contra 42,9% de Flávio Bolsonaro. Em uma disputa direta com Caiado, o resultado seria de 48,2% para o petista e 38,9% para o ex-governador de Goiás.

A pesquisa ouviu 5.021 eleitores entre os dias 22 e 27 de julho, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08602/2026.

Domingos Ketelbey

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