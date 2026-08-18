Tribuna Política

Ex-presidente da Goinfra, Pedro Sales desiste de candidatura a deputado federal por Goiás

O político alega questão particular; servidor federal deve voltar a trabalhar em Brasília


Domingos Ketelbey Por Domingos Ketelbey em 18/08/2026 - 14:19

O ex-presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) Pedro Sales (PSD) desistiu da candidatura a deputado federal por Goiás. A decisão foi confirmada nesta terça-feira (18), no início da campanha eleitoral.

A informação foi publicada inicialmente pelo site Transmissão Política e confirmada pela Tribuna do Planalto. Sales atribuiu a decisão a uma questão “particular” e informou que pretende voltar a trabalhar em Brasília.

A saída representa uma baixa na chapa do PSD para a Câmara dos Deputados. Sales havia sido confirmado em convenção entre os candidatos do partido e chegou à campanha com o número 5599.

Sales deixou o Governo de Goiás em abril para se dedicar ao projeto eleitoral. Antes de entrar na disputa, acumulou passagens por diferentes postos do primeiro escalão estadual durante a gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).

Ele comandou a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), a Agência Goiana de Habitação (Agehab), a Goinfra e a Secretaria de Estado da Infraestrutura. A passagem pela área de obras e logística seria, inclusive, um dos principais ativos de sua campanha à Câmara.

A candidatura também estava vinculada politicamente ao grupo de Caiado. Servidor de carreira do Supremo Tribunal Federal (STF), Sales trabalhou anteriormente com o então senador e depois integrou sua administração em Goiás.

Em abril, Sales detalhou projeto para a Câmara

Em abril deste ano, Pedro Sales havia detalhado o projeto que pretendia levar à Câmara dos Deputados. A infraestrutura seria uma das principais bandeiras do eventual mandato, com a proposta de formação de uma “bancada da infraestrutura” no Congresso.

Na ocasião, Sales também criticou uma atuação parlamentar concentrada na distribuição de emendas e defendeu maior participação dos deputados em discussões estruturais e nas comissões da Câmara.

“Você acaba virando um despachante de caminhão de lixo de emenda”, afirmou.

Sales também antecipou posições que pretendia apresentar durante a campanha. Definiu-se como “antipetista não bolsonarista”, defendeu anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e criticou a atuação do Senado no sistema de freios e contrapesos em relação ao Supremo.

Domingos Ketelbey

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