Falta de energia causou prejuízo? Saiba como cobrar ressarcimento

Uma interrupção no fornecimento de energia pode provocar prejuízos que vão além do transtorno de permanecer algumas horas no escuro. Geladeiras, televisores, computadores e outros equipamentos podem sofrer danos, enquanto alimentos e medicamentos armazenados sob refrigeração correm o risco de perder a validade ou a segurança para consumo.

Quando o problema estiver relacionado à falha no fornecimento, o consumidor pode solicitar ressarcimento à distribuidora de energia. A reparação, entretanto, depende da comprovação de que o dano ocorreu em razão da interrupção ou de uma oscilação na rede elétrica.

A primeira providência é entrar em contato com a distribuidora o mais rápido possível. O consumidor deve informar a data e o horário aproximado da falta de energia, descrever os prejuízos e solicitar a abertura formal de um pedido de ressarcimento.

O número do protocolo precisa ser anotado e guardado. Esse registro será necessário caso o consumidor tenha de procurar a ouvidoria da empresa, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Procon ou outro órgão de defesa.

Prazo chega a cinco anos

Pelas regras da Aneel, o consumidor tem até cinco anos para solicitar o ressarcimento de equipamentos elétricos danificados. Os pedidos apresentados em até 90 dias após a ocorrência passam por um procedimento simplificado.

Apesar do prazo extenso, a recomendação é não adiar a reclamação. Quanto mais cedo o problema for registrado, mais fácil será relacionar o dano à interrupção ou à oscilação de energia verificada na região.

A distribuidora poderá realizar uma vistoria no equipamento. O prazo para essa verificação é de até um dia útil quando se tratar de aparelho utilizado para conservar alimentos perecíveis ou medicamentos, como geladeira e freezer. Para os demais equipamentos, o prazo é de até dez dias.

As normas permitem que o consumidor faça o conserto antes da vistoria, por sua conta e risco, e ainda solicite o ressarcimento. Contudo, é importante produzir e preservar provas antes de qualquer reparo.

Fotos, vídeos, laudos técnicos, orçamentos, notas fiscais do serviço e peças substituídas podem ser apresentados. O ideal é que os documentos descrevam o problema encontrado e os reparos necessários.

Guarde provas dos produtos estragados

Alimentos e medicamentos deteriorados durante uma falta prolongada de energia também podem ser incluídos no pedido de indenização. Para esses itens, os registros visuais são especialmente importantes.

Antes de descartar os produtos, o consumidor deve tirar fotos ou fazer vídeos que mostrem a quantidade, as condições e, quando possível, a data de validade. Notas fiscais, recibos e embalagens devem ser guardados.

Também é recomendável fazer uma lista com todos os produtos perdidos e uma estimativa dos respectivos valores. No caso de medicamentos, receitas e relatórios que comprovem a necessidade de refrigeração podem reforçar a reclamação.

A existência do prejuízo, por si só, não garante o pagamento. A distribuidora analisa se houve falha na rede e se existe relação entre a ocorrência e o dano informado.

O que fazer se o pedido for negado?

Se não houver solução no atendimento inicial, o consumidor deve procurar a ouvidoria da distribuidora e apresentar o primeiro número de protocolo. Caso o impasse continue, a reclamação poderá ser levada à Aneel.

A agência recebe manifestações pelo aplicativo Aneel Consumidor, pelo site e pelos telefones 167 e 0800 727 0167. O atendimento telefônico funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 20h. Também é possível procurar o Procon e registrar o caso no Consumidor.gov.br.

O caminho recomendado é seguir esta ordem: distribuidora, ouvidoria da distribuidora e, se o problema permanecer, Aneel ou órgãos de defesa do consumidor. Em todas as etapas, protocolos e documentos devem ser preservados.

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