Nota Goiana premia consumidora de Rubiataba com R$ 50 mil

Sorteio de julho distribuiu R$ 200 mil em prêmios para 158 cidadãos de 42 municípios goianos.

O sorteio de julho do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), coordenado pela Secretaria da Economia, contemplou moradores de 42 municípios nesta quinta-feira (30). O prêmio principal, no valor de R$ 50 mil, saiu para Carla F. de Andrade, de Rubiataba, que concorreu com 32 bilhetes.

Consumidores de Goiânia, Inhumas e Catalão levaram os três prêmios de R$ 10 mil. Já os quatro de R$ 5 mil foram para inscritos de Goiânia (2), Iporá (1) e Aparecida de Goiânia (1). A edição contou ainda com 50 premiações de R$ 1 mil e 100 de R$ 500, distribuindo um total de R$ 200 mil.

Também registraram ganhadores os municípios de Alexânia, Anápolis, Bela Vista de Goiás, Caiapônia, Formosa, Goianésia, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Nova Crixás, Pontalina, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Trindade e Valparaíso de Goiás, entre outros.

Os valores são brutos, antes da incidência do Imposto de Renda. A lista completa dos 158 ganhadores da edição nº 117 está disponível no site oficial do programa (http://www.goias.gov.br/nfgoiana).

Os vencedores já podem solicitar o resgate do valor. Basta realizar o login na área restrita do site da Nota Goiana e informar os dados bancários no espaço “Premiação”. O prêmio continuará disponível até 90 dias após a publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de Goiás. Depois desse período, o ganhador perde o direito ao resgate.

O Programa Nota Fiscal Goiana realiza sorteios mensais de prêmios em dinheiro. Quem ainda não é cadastrado pode realizar a inscrição no site www.goias.gov.br/nfgoiana e pedir nota fiscal com CPF nas compras realizadas no comércio varejista de Goiás. Os inscritos também podem receber até 10% de desconto no IPVA.

Os consumidores goianos podem se cadastrar no Programa Nota Fiscal Goiana pelo site oficial e concorrer aos sorteios mensais de prêmios em dinheiro. Basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao realizar compras no comércio varejista do estado. Os vencedores têm até 90 dias após a publicação do resultado no Diário Oficial para resgatar o prêmio.

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