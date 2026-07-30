Festival transforma o café da manhã em experiência gastronômica em Goiânia

O café da manhã deixou de ser apenas a primeira refeição do dia para se tornar uma experiência gastronômica. É com essa proposta que Goiânia recebe, entre 1º e 30 de agosto, a primeira edição do Breakfast Weekend, festival que reúne cafeterias e hotéis da capital com cardápios exclusivos, preços fixos e a oportunidade de conhecer novos sabores e ambientes.

Reconhecido como o maior festival de café da manhã do país, o evento convida o público a transformar as manhãs de agosto em um roteiro gastronômico. Os estabelecimentos participantes oferecem menus completos, em formato de buffet ou combo, com valores entre R$ 39,90 e R$ 129,90, tornando a experiência mais acessível. Em algumas casas, a promoção fica ainda mais atrativa: na compra de dois menus, o terceiro sai com 50% de desconto.

Nesta edição de estreia participam Café Fiori, Café Mor, Paradiso Café Goiânia, Sax Coffee & More, Ibis Goiânia, Ibis Styles Goiânia Marista, Ibis Styles Goiânia Shopping Estação, Quality Hotel Flamboyant e SJ Premium Hotels By Atlantica.

Criado em São Paulo, o Breakfast Weekend já reuniu mais de 120 mil participantes desde 2021 e chega a Goiânia impulsionado por uma tendência que cresce em todo o país: fazer do café da manhã um programa de lazer. Em vez da rotina apressada, a refeição ganha espaço para encontros entre amigos, celebrações em família, reuniões de trabalho e até experiências turísticas dentro da própria cidade.

Segundo o idealizador do festival, Carlos Galvão, o evento também busca aproximar o público dos cafés da manhã servidos pelos hotéis, uma opção ainda pouco explorada pelos moradores.

“A realização do Breakfast Weekend em Goiânia estimula o público a redescobrir a cidade por meio da gastronomia. Além disso, amplia o acesso às estruturas hoteleiras e cria novas oportunidades de consumo e lazer”, afirma.

O tema da primeira edição é “Sabores do Mundo”, proposta que desafia os estabelecimentos a incorporar referências gastronômicas internacionais aos seus menus. A ideia é oferecer uma viagem de sabores sem sair de Goiânia, com influências que vão de receitas tradicionais europeias a tendências contemporâneas e releituras da culinária regional.

Além de movimentar cafeterias, o festival fortalece o setor hoteleiro ao mostrar que muitos hotéis oferecem café da manhã para não hóspedes, ampliando as possibilidades de consumo e incentivando a ocupação desses espaços pela população local.

Alguns participantes trabalham com reservas antecipadas, realizadas pela plataforma DGuests, o que garante mais conforto ao público e melhor organização no atendimento.

A estreia em Goiânia acontece simultaneamente à primeira edição do festival em Brasília, reforçando a expansão nacional do Breakfast Weekend. O evento conta com apoio institucional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás (ABIH-GO).

Serviço

Breakfast Weekend – Goiânia

Período: 1º a 30 de agosto

Menus: de R$ 39,90 a R$ 129,90

Participantes: Café Fiori, Café Mor, Paradiso Café Goiânia, Sax Coffee & More, Ibis Goiânia, Ibis Styles Goiânia Marista, Ibis Styles Goiânia Shopping Estação, Quality Hotel Flamboyant e SJ Premium Hotels By Atlantica.

Mais informações: www.breakfastweekend.com.br