Perdeu para o lanterna e deu folga para os jogadores

Esse é o Goiás Esporte Clube, time que foi a Belo Horizonte no último domingo e perdeu para um dos piores times da série B. O América-MG está virtualmente rebaixado para a série C, mas venceu o Goiás por 1 a 0, alcançando sua segunda vitória na competição. Nesse mesmo jogo, o veterano Lucas Lima, 36 anos, errou a cobrança de uma penalidade máxima em favor do Goiás.

Depois desse “filme de terror”, a diretoria do clube esmeraldino voltou para Goiânia e resolveu dispensar o elenco até amanhã (quinta-feira), ou seja, uma folga de três dias como prêmio pela vergonha da derrota na Arena Independência. Os jogadores erram gols, acertam as traves, perdem pênaltis (já foram três penalidades perdidas na temporada), e ainda ganham folga. Não deveriam estar treinando os fundamentos que estão prejudicando os resultados da equipe? Não deveriam estar melhorando o condicionamento físico dos jogadores?

O técnico Mozart Santos surpreendeu a todos depois do jogo ao dizer que o time fez uma excelente partida e que os jogadores estão de parabéns pelo desempenho contra o América-MG… Tá certo que o esmeraldino teve maior volume de jogo, mais posse de bola, mais chutes a gol, mas perdeu. Perdeu e caiu na tabela de classificação, viu o Atlético passar à frente e agora é o pior time goiano no campeonato brasileiro da série B. A diretoria não se manifesta, não contrata, não dispensa, ou seja, é uma nulidade.

Enquanto seus adversários se movimentam, encontram bons jogadores no mercado, se reforçam, o Goiás é a sombra de um andarilho nas estradas do futebol brasileiro. Não tem objetivos, não tem direção, não sabe para onde vai…O Estatuto só será mudado no final do ano, até lá, se essa letargia continuar, o Goiás poderá estar na série C do futebol brasileiro. Não dá para esperar o novo presidente executivo chegar para reagir, o Goiás precisa despertar, agora.

Os dirigentes afirmam que aguardam a entrada de recursos para arrumar a casa, para depois contratar reforços. Futebol não é assim. Os clubes contratam para não permitir um desastre maior. O Corinthians é, talvez, o time mais endividado do futebol brasileiro, mas não para de contratar. Exemplo disso é a renovação do contrato milionário de Menphis Depay. Ano passado, o Goiás foi no CRB e tirou Anselmo Ramon depois de muitas negociações. Um jogador de 37 anos, que parece não querer jogar mais futebol.

O CRB ganhou o dinheiro do Goiás, ficou livre do ex-jogador e encontrou no mercado Mikael, um centroavante excepcional, que já desperta o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro. O alviverde não deu conta de contratar Boschilla, craque do Operário de Ponta Grossa, e no lugar trouxe Lucas Lima, que estava sem clube, talvez pensando no encerramento de sua carreira. É uma diretoria sem criatividade, sem ousadia, sem presença, que deixou o Goiás acéfalo, se apagando aos poucos do cenário do futebol brasileiro.

Como não tem dinheiro para contratar, o Goiás sonha com os retornos de Tadeu, Lucas Lima e Wellington Rato. São os reforços que o Goiás espera para melhorar o time esmeraldino neste segundo turno da Série B. Todos vem de sérias contusões. Quando estarão na melhor forma física para ajudar o Goiás? Primeiro precisam reencontrar o melhor condicionamento físico, depois readquirir a melhor forma técnica e a confiança para jogar em alto nível novamente. Tudo isso pode demorar. Pode ser tarde.

CURTAS

* O técnico Guto Ferreira trabalha o elenco vilanovense para colocar um ponto final na sequência de derrotas jogando fora de seus domínios. O time está invicto no OBA, mas perdeu as últimas cinco partidas longe de Goiânia.

* O Vila tem o melhor aproveitamento como mandante na competição, com 85,18% dos pontos somados. São sete vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

* Na próxima rodada, o Vila volta a jogar no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, dia 8 de agosto, às 16 horas, contra o Sport Recife. Depois o Vila fará mais dois jogos em Goiânia, mas um deles como visitante no estádio Antônio Accioly.

* O Atlético reagiu na competição. Depois de ficar várias rodadas como o pior time goiano na série B, deixou o Goiás para trás na classificação e está de olho nas primeiras colocações.

* O Dragão passa a ser o principal favorito entre os goianos para conseguir uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2027. Não porque ganhou do Operário-PR, mas porque ainda tem oito jogadores para reforçar o time, assim que forem regularizados.

* Dirigente do Goiás, que pediu para não ser identificado, afirmou nos bastidores que o objetivo do Goiás é alcançar os 45 pontos e garantir a permanência na série B em 2027. Triste…

Kowalsky e Marconi encerram disputas judiciais em meio a conversas sobre aliança