Política

Kowalsky e Marconi encerram disputas judiciais em meio a conversas sobre aliança

Tribuna havia revelado, em abril, o histórico das ações iniciadas em 2012; encerramento ocorre após Kowalsky admitir diálogo político com Marconi


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 29/07/2026 - 07:15

Marconi Perillo e Kowalsky Ribeiro
Kowalsky Ribeiro e Marconi Perillo encerraram quatro disputas judiciais mantidas por mais de uma década (Foto: Divulgação)

O presidente estadual do PDT, Kowalsky Ribeiro, e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) encerraram as disputas judiciais mantidas entre os dois há mais de uma década. Em abril, a Tribuna do Planalto havia mostrado o histórico das ações, iniciadas em 2012 e ainda em fase de cumprimento de sentença. Levantamento feito agora pelo jornal no site do Tribunal de Justiça de Goiás mostra que as renúncias foram protocoladas nesta terça-feira (28), sendo as manifestações de Kowalsky apresentadas por volta das 18h30.

Kowalsky, Marconi e o advogado do tucano, João Paulo Brzezinski, abriram mão do cumprimento das sentenças referentes a quatro ações. O presidente estadual do PDT ficou responsável apenas pelo pagamento das custas e despesas processuais.

O encerramento das ações ocorre em meio às conversas para uma possível composição eleitoral entre PDT e PSDB. Em entrevista à Tribuna, no início de julho, Kowalsky admitiu que discutia alternativas para a formação do palanque presidencial de Lula (PT) em Goiás, inclusive em diálogo com Marconi.

Na ocasião, o dirigente afirmou que o PDT buscava uma aliança capaz de dar sustentação às candidaturas proporcionais do partido. “Daí, a construção de um palanque que tenha lógica, que dê sustentação para o PDT e seus federais. Nós vamos aguardar essa indicação”, declarou.

Kowalsky também cobrou a participação do PDT nas negociações conduzidas pelo PT e seus aliados. “Ficamos incomodados porque na reunião existia uma composição da Frente da Esperança e o PSB. E, se eles entendem que o PDT faz parte dessa aliança, dessa construção, deveria ser chamado para essa conversa”, afirmou.

O presidente do PDT avaliava, naquele momento, que a entrada direta de Lula nas articulações havia reaberto a discussão sobre o comando da chapa estadual. O partido demonstrava simpatia pelas possíveis candidaturas da deputada federal Adriana Accorsi (PT) e da vereadora Aava Santiago (PSB), mas também mantinha conversas com Marconi.

“A partir do momento que o Lula sinaliza que a solução é Adriana ou é a Aava, ou são as duas, nós entendemos que, pelas pesquisas apresentadas, realmente existe uma lógica, existe uma densidade”, disse Kowalsky.

Aproximação já havia sido sinalizada

A Tribuna do Planalto já havia abordado os efeitos dessa aproximação em abril, após a filiação do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, ao Cidadania, partido que integra federação com o PSDB.

Na ocasião, a movimentação chamou atenção porque Kowalsky, procurador-geral da Câmara e aliado de Policarpo, ainda mantinha processos contra Marconi em fase de execução. Após a filiação, Kowalsky publicou uma foto ao lado do vereador e escreveu que “amizade, lealdade e gratidão não se negociam”.

As ações tiveram origem em publicações críticas feitas pelo atual presidente do PDT quando ele era ligado ao MDB. Os primeiros processos foram ajuizados em 2012. Outras demandas foram apresentadas em 2013, 2014 e 2017, formando uma sequência de disputas que avançou até a fase de cumprimento de sentença.

Em fevereiro deste ano, Kowalsky tentou reunir as execuções sob o argumento de que tinham origem na mesma relação jurídica e poderiam resultar em decisões conflitantes ou duplicidade de cobranças. O pedido liminar foi negado pelo desembargador Itamar de Lima, que manteve o andamento dos processos.

Com as renúncias protocoladas nesta terça-feira, o conflito judicial é encerrado no momento em que Kowalsky e Marconi discutem uma eventual composição para as eleições estaduais.

Leia mais:
Alvo de Marconi, Kowalsky reafirma confiança em Policarpo após ida ao grupo tucano
Lucas de Godoi

Jornalista formado pela PUC Goiás. Na Tribuna do Planalto, cobre administração pública e os principais desdobramentos do cenário político em Goiás.

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