Kowalsky e Marconi encerram disputas judiciais em meio a conversas sobre aliança

O presidente estadual do PDT, Kowalsky Ribeiro, e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) encerraram as disputas judiciais mantidas entre os dois há mais de uma década. Em abril, a Tribuna do Planalto havia mostrado o histórico das ações, iniciadas em 2012 e ainda em fase de cumprimento de sentença. Levantamento feito agora pelo jornal no site do Tribunal de Justiça de Goiás mostra que as renúncias foram protocoladas nesta terça-feira (28), sendo as manifestações de Kowalsky apresentadas por volta das 18h30.

Kowalsky, Marconi e o advogado do tucano, João Paulo Brzezinski, abriram mão do cumprimento das sentenças referentes a quatro ações. O presidente estadual do PDT ficou responsável apenas pelo pagamento das custas e despesas processuais.

O encerramento das ações ocorre em meio às conversas para uma possível composição eleitoral entre PDT e PSDB. Em entrevista à Tribuna, no início de julho, Kowalsky admitiu que discutia alternativas para a formação do palanque presidencial de Lula (PT) em Goiás, inclusive em diálogo com Marconi.

Na ocasião, o dirigente afirmou que o PDT buscava uma aliança capaz de dar sustentação às candidaturas proporcionais do partido. “Daí, a construção de um palanque que tenha lógica, que dê sustentação para o PDT e seus federais. Nós vamos aguardar essa indicação”, declarou.

Kowalsky também cobrou a participação do PDT nas negociações conduzidas pelo PT e seus aliados. “Ficamos incomodados porque na reunião existia uma composição da Frente da Esperança e o PSB. E, se eles entendem que o PDT faz parte dessa aliança, dessa construção, deveria ser chamado para essa conversa”, afirmou.

O presidente do PDT avaliava, naquele momento, que a entrada direta de Lula nas articulações havia reaberto a discussão sobre o comando da chapa estadual. O partido demonstrava simpatia pelas possíveis candidaturas da deputada federal Adriana Accorsi (PT) e da vereadora Aava Santiago (PSB), mas também mantinha conversas com Marconi.

“A partir do momento que o Lula sinaliza que a solução é Adriana ou é a Aava, ou são as duas, nós entendemos que, pelas pesquisas apresentadas, realmente existe uma lógica, existe uma densidade”, disse Kowalsky.