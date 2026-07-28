Atlético encosta no G6. Vila perde de novo fora de casa

Atacantes do Atlético brilharam e marcaram os gols da vitória sobre o Operário-PR, vice-líder da competição, por 3 a 1. Com o triunfo, o Dragão alcança a mesma pontuação do Fortaleza, último time no Grupo dos seis melhores da série B. Com 31 pontos conquistados, o rubro-negro se credencia para buscar uma vaga entre os quatros clubes que estarão classificados para disputar a série A em 2027.

O Atlético fez uma excelente partida, mesmo sem contar com os oito jogadores contratados recentemente e que ainda não foram regularizados. Isso quer dizer que, quando puder contar com todos os reforços, o time de Campinas passa a ser um dos fortes candidatos a disputar as primeiras posições na tabela de classificação da Série B. Os gols do Atlético foram marcados por Gustavo Coutinho, logo aos dois minutos do primeiro tempo, Geovany Soares e Marrony, completando o placar em favor do Atlético. O meia Bosquilha diminuiu para o Operário em cobrança de penalidade.

Vila perde, de novo

O Vila foi a Maceió enfrentar o CRB e o resultado não poderia ser outro, senão uma nova derrota jogando fora de seus domínios. O Colorado foi derrotado pelo time time alagoano por 2 a 0, gols de Bressan e Mikael. O goleiro Helton Leite, do Vila Nova, foi escolhido o melhor jogador da partida, evitando que o Tigre saísse de Maceió com uma goleada vexatória. O Vila fez uma péssima partida mais uma vez jogando fora de Goiânia. Foi a quinta derrota consecutiva como visitante. Com 34 pontos, ainda é o terceiro colocado, mas deve perder posições até o fechamento da rodada.

O próximo compromisso do Vila será contra o Sport Recife, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o que de certa forma é um alívio para o torcedor vilanovense, já que em seus domínios, o Vila ainda não perdeu nesta série B. A campanha do Vila fora de casa não credencia o time a continuar sonhando com a elite do futebol brasileiro. Foi uma das piores apresentações do Colorado jogando longe do OBA. Não fosse o goleiro Helton Leite, o resultado seria, certamente, uma derrota acachapante.

Diego Caito marca na estreia – O lateral direito, que o Goiás formou em suas categorias de base e emprestou ao Grêmio de Porto Alegre, fez sua estreia no último domingo contra o Fluminense e marcou o gol de empate em favor do time gaúcho. O jogador encheu os olhos da torcida gremista e certamente garantiu a posição de titular na equipe gaúcha. O Goiás recebeu apenas R$ 3 milhões pelo empréstimo, podendo arrecadar mais R$ 2 milhões no final do ano, caso o Grêmio queira exercer o direito de compra em definitivo do jogador. Em outras épocas, nos tempos de Hailé Pinheiro, o Goiás teria negociado Diego Caito por valores muito acima do que foi fechado com o clube de Porto Alegre.

Com os R$ 3 milhões pagos pelo Grêmio, a diretoria do Goiás acertou os salários dos funcionários, especialmente aqueles que ganham menos. A intenção da direção é equilibrar as contas do clube para depois concretizar algumas negociações que estão em andamento com reforços para melhorar o desempenho do clube na Série B. Se demorar muito, pode ser tarde. Seus concorrentes estão se reforçando e conquistando resultados positivos, deixando o Goiás para trás na tabela de classificação, como foi o caso do Atlético, que venceu ontem (segunda-feira) e superou o Goiás.

CURTAS

* Segundo o técnico Guto Ferreira, o jogo contra o CRB foi tão ruim que resta apenas pedir desculpas ao torcedor e seguir acreditando que os objetivos serão alcançados.

* Uma criança autista foi proibida de entrar no estádio Antônio Accioly por estar usando uma bermuda verde. Quando soube do episódio, Adson Batista determinou a liberação da entrada do garoto e todos em situação semelhante.

* Adson esclareceu que a proibição é para quem estiver usando camisas dos adversários, mas para não acirrar a violência entre torcedores. Proibir a entrada do menino autista por causa de uma bermuda verde foi pura inabilidade do empregado do clube.

* Um torcedor fanático do Vila Nova pediu dispensa de uma semana do trabalho para viajar de moto até Maceió e assistir o jogo do seu time do coração contra o CRB.

* O patrão o liberou, ele fez uma viagem com três dias de duração, conheceu o mar, mas viu o Vila ser derrotado por 2 a 0. A viagem de volta certamente vai ser longa, cansativa e com muita dor de cabeça.

* E a mudança do Estatuto do Goiás, quando será concretizada? O torcedor esmeraldino não aguenta mais o atual modelo, os atuais gestores, a situação de desesperança de um clube que caminha para uma decadência anunciada e um futuro sombrio no futebol brasileiro.