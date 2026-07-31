Meio Ambiente

Prefeitura de Aparecida apreende 20 aves silvestres sem documentação do Ibama após denúncia

Os animais foram encontrados em gaiolas durante fiscalização da Semma, no Pontal Sul, e encaminhados ao Cetas. O responsável foi autuado em R$ 10 mil


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 31/07/2026 - 11:23

Aparecida Aves

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semma), apreendeu na tarde desta quinta-feira (30), 20 aves silvestres que eram mantidas sem a documentação exigida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em uma residência no setor Pontal Sul. A ação foi realizada após denúncia recebida e resultou na autuação do responsável em R$ 10 mil.

Durante a fiscalização, os servidores da Semma encontraram todas as aves mantidas em gaiolas. Os animais foram recolhidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por avaliação veterinária e pelos procedimentos necessários antes de eventual reintegração à natureza.

Entre as espécies apreendidas estão sabiá-laranjeira, periquito-da-asa-amarela, gaturamo-verdadeiro, coleiro-baiano da cabeça preta do peito amarelo, chopim guardieiro maria preta, canário-da-terra, coleirinho, papa-capim, sanhaçu-cinzento e Sporophila, totalizando 10 espécies diferentes.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Pollyana Borges, destacou que a operação reforça o trabalho permanente de fiscalização desenvolvido pela Prefeitura e a importância da colaboração da população.

“Essa apreensão demonstra que a fiscalização ambiental está atenta e que todas as denúncias recebidas são apuradas. Nosso objetivo é combater os crimes contra a fauna, garantir o cumprimento da legislação ambiental e assegurar que esses animais recebam o atendimento adequado. A participação da população é fundamental para que possamos identificar e coibir esse tipo de prática”, afirmou.

Crime ambiental

A criação, guarda ou comércio de animais da fauna silvestre sem a devida autorização do órgão ambiental configura crime ambiental, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), além de sujeitar o infrator às sanções administrativas previstas na legislação.

A Semma reforça que a população pode denunciar crimes ambientais, como manutenção irregular de animais silvestres, desmatamento, queimadas, descarte irregular de resíduos e outras infrações ambientais.

As denúncias podem ser feitas 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelo WhatsApp (62) 98459-1661.

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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