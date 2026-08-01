Aparecida

Encontros para dar “grau” terminam com veículos apreendidos em Aparecida

Fiscalização encontrou grupos que usavam ruas do Polo Industrial para realizar manobras perigosas; quatro veículos foram recolhidos


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 01/08/2026 - 09:21

Encontros para dar “grau” terminam com veículos apreendidos em Aparecida
(Imagem: Prefeitura de Aparecida)

Encontros semanais promovidos para a realização de manobras perigosas nas ruas do Polo Industrial Vice-Presidente José Alencar foram alvo de uma operação integrada em Aparecida de Goiânia. A fiscalização ocorreu na noite de sexta-feira (31), na região leste da cidade.

A Operação Zero Grau terminou com quatro veículos apreendidos, sendo um automóvel e três motocicletas. Ao todo, 16 pessoas foram abordadas. Os responsáveis pelos veículos receberam autuações, e as autoridades adotaram as medidas administrativas e legais previstas para as irregularidades constatadas.

A ação reuniu agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Civil Municipal, Superintendência Municipal de Trânsito de Aparecida, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Polícia Militar de Goiás e Polícia Civil.

Inteligência identificou encontros semanais

A operação foi planejada depois que o serviço de inteligência da Guarda Civil Municipal identificou a realização frequente de encontros de motociclistas e motoristas no Polo Industrial.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, os grupos utilizavam as ruas da região para realizar manobras conhecidas como “grau”. A expressão é normalmente empregada para se referir à prática de conduzir a motocicleta com a roda dianteira levantada.

Veja o vídeo:

A movimentação, de acordo com a administração municipal, colocava em risco as pessoas que circulavam pela área e perturbava o sossego de moradores e trabalhadores. Os encontros eram realizados de maneira clandestina.

O secretário municipal de Segurança Pública, coronel Éder Fernandes, afirmou que as operações continuarão ocorrendo quando houver necessidade. “O nosso compromisso é garantir que as ruas de Aparecida sejam utilizadas com responsabilidade e segurança. Não vamos tolerar práticas que coloquem vidas em risco ou perturbem o sossego da população”, disse.

Fiscalização será intensificada

O comandante da GCM, inspetor Milton Sobral, destacou que a participação conjunta das forças municipais e estaduais amplia a capacidade de resposta aos encontros irregulares.

Segundo o comandante, as vias do Polo Industrial passaram a ser utilizadas com frequência pelos grupos. Por esse motivo, as fiscalizações serão intensificadas na região. “A integração entre a Guarda Civil Municipal, os demais órgãos da Prefeitura e as forças estaduais amplia nossa capacidade de resposta e reforça a sensação de segurança da população”, afirmou.

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Redação Tribuna do Planalto

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