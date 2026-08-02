Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 135 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena voltou a acumular. No concurso 3039, realizado neste domingo (2), nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio estimado para o próximo concurso subiu para R$ 135 milhões.

Os números sorteados foram 14, 16, 21, 39, 53 e 58.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, dezenas de apostadores foram contemplados nas faixas inferiores. Ao todo, 41 apostas acertaram cinco dezenas e dividiram a premiação da quina. Já a quadra registrou 2.549 apostas vencedoras, distribuídas por centenas de municípios em praticamente todo o país.

Entre os bilhetes premiados na quina estão apostas realizadas pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, como as registradas por apostadores de Uberlândia (MG) e Catanduvas (SC). Santa Catarina teve ainda ganhadores em Brusque e São Ludgero. Minas Gerais também aparece entre os estados com maior número de apostas premiadas nessa faixa.

Na quadra, os vencedores estão espalhados por diversas regiões do Brasil. No Piauí, por exemplo, houve apostas premiadas em cidades como Teresina, Amarante, Esperantina, Luís Correia e Picos.

Com a acumulação, a expectativa aumenta para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira. Desde este ano, os concursos regulares da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e domingos.

Quem pretende disputar o prêmio de R$ 135 milhões pode registrar a aposta até as 19 horas do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.