Cidades

Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários

Mudança elimina a cobrança de coparticipação nas consultas virtuais e amplia o acesso a mais de 30 especialidades, além de pronto atendimento e assistência 24 horas


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 02/08/2026 - 11:03

Beneficiários terão acesso gratuito a mais de 30 especialidades e pronto atendimento on-line. Foto: Ipasgo Saúde

Consultar um médico sem sair de casa ficará mais acessível para os usuários do Ipasgo Saúde. Desde 1º de agosto, todas as consultas realizadas por telemedicina deixaram de ter cobrança de coparticipação, benefício que passa a valer para os usuários de todos os planos da instituição.

A medida amplia o acesso ao atendimento remoto e contempla serviços de pronto atendimento, pediatria e psicologia com funcionamento ininterrupto, além de consultas agendadas em mais de 30 especialidades médicas e multiprofissionais. A isenção é válida apenas para os atendimentos realizados a partir da entrada em vigor da nova regra.

Para o presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D’Abadia, a iniciativa facilita o atendimento de beneficiários que vivem longe dos grandes centros ou enfrentam dificuldades para se deslocar até uma unidade de saúde.

“O atendimento on-line permite que o beneficiário receba orientação médica com praticidade e segurança, independentemente da região onde esteja”, afirma.

A plataforma reúne especialidades como Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia, Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, Geriatria, Psiquiatria, Psicologia Clínica e Nutrição, entre outras áreas.

Durante a consulta por vídeo, o profissional pode avaliar os sintomas, analisar exames enviados pelo paciente e, quando necessário, emitir receitas, atestados, pedidos de exames e demais documentos médicos.

Todo o atendimento é realizado pelo aplicativo oficial do Ipasgo Saúde, disponível para smartphones e outros dispositivos conectados à internet. O sistema permite tanto o agendamento de consultas quanto o acesso ao pronto atendimento. Os beneficiários também podem buscar orientações pelo canal de atendimento via WhatsApp.

Quem prefere ou necessita de suporte presencial durante a consulta remota pode recorrer ao IClin Digital, modalidade disponível nas unidades de Posse, Jataí e Rio Verde. Nesses espaços, o paciente é recebido por um profissional de saúde, realiza procedimentos iniciais, como aferição da pressão arterial, e participa da consulta por videoconferência com o médico.

Com a gratuidade da telemedicina, o Ipasgo Saúde pretende ampliar o uso da assistência digital, oferecendo uma alternativa mais prática para o acompanhamento médico e contribuindo para tornar o atendimento mais ágil e acessível aos beneficiários em todo o estado.

Redação Tribuna do Planalto

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