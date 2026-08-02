Goiás tem duas trilhas entre os principais roteiros de longo curso do Brasil

Quem deseja conhecer Goiás em um ritmo diferente, caminhando por paisagens naturais e cidades históricas, acaba de ganhar dois bons motivos para colocar o estado no roteiro. O Caminho de Cora Coralina e o Caminho dos Veadeiros passaram a integrar o catálogo nacional de trilhas de longo curso do Ministério do Turismo, que reúne 205 percursos distribuídos pelo país.

A inclusão reforça o potencial de Goiás como destino para o turismo de natureza e de experiência, segmento que cresce entre viajantes em busca de contato com o meio ambiente, patrimônio cultural e comunidades locais.

O Caminho de Cora Coralina é um dos percursos mais conhecidos do estado. Com aproximadamente 300 quilômetros de extensão, liga Corumbá de Goiás à cidade de Goiás, cruzando oito municípios por antigas estradas do interior. Inspirada na trajetória da poetisa goiana, a rota reúne casarões históricos, paisagens do Cerrado, fazendas e tradições que ajudam a contar parte da história de Goiás.

Segundo a Associação Caminho de Cora, o percurso já recebeu caminhantes de diversas regiões do Brasil e também de países como Portugal, Estados Unidos, Canadá e outras nações europeias.

Já o Caminho dos Veadeiros revela outro cenário emblemático do estado. A trilha percorre municípios como Formosa, Alto Paraíso de Goiás, São João d’Aliança e Cavalcante, passando por áreas preservadas da Chapada dos Veadeiros, com cachoeiras, cânions, serras e vegetação típica do Cerrado.

O catálogo elaborado pelo Ministério do Turismo reúne informações sobre trilhas de longo curso em diferentes estados brasileiros. A iniciativa busca ampliar a visibilidade desses percursos, incentivar o turismo sustentável e fortalecer atividades como caminhadas, observação da natureza e valorização das comunidades que vivem ao longo das rotas.

Com o reconhecimento nacional, os dois caminhos goianos ampliam sua visibilidade e reforçam Goiás como um dos destinos brasileiros para quem busca experiências que combinam aventura, cultura e contemplação da natureza.