Diversão e Arte

Goiás tem duas trilhas entre os principais roteiros de longo curso do Brasil

Caminho de Cora Coralina e Caminho dos Veadeiros integram catálogo do Ministério do Turismo que reúne 205 percursos para ecoturismo e turismo de aventura


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 02/08/2026 - 10:52

O Caminho dos Veadeiros percorre paisagens do Cerrado goiano, passando por municípios como Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, São João d'Aliança e Formosa. Foto: Secom

Quem deseja conhecer Goiás em um ritmo diferente, caminhando por paisagens naturais e cidades históricas, acaba de ganhar dois bons motivos para colocar o estado no roteiro. O Caminho de Cora Coralina e o Caminho dos Veadeiros passaram a integrar o catálogo nacional de trilhas de longo curso do Ministério do Turismo, que reúne 205 percursos distribuídos pelo país.

A inclusão reforça o potencial de Goiás como destino para o turismo de natureza e de experiência, segmento que cresce entre viajantes em busca de contato com o meio ambiente, patrimônio cultural e comunidades locais.

O Caminho de Cora Coralina é um dos percursos mais conhecidos do estado. Com aproximadamente 300 quilômetros de extensão, liga Corumbá de Goiás à cidade de Goiás, cruzando oito municípios por antigas estradas do interior. Inspirada na trajetória da poetisa goiana, a rota reúne casarões históricos, paisagens do Cerrado, fazendas e tradições que ajudam a contar parte da história de Goiás.

Caminho de Cora é um dos destinos turísticos goianos que serão apresentados durante a 49ª edição da Abav Expo 2022. Foto: Secom

Segundo a Associação Caminho de Cora, o percurso já recebeu caminhantes de diversas regiões do Brasil e também de países como Portugal, Estados Unidos, Canadá e outras nações europeias.

Já o Caminho dos Veadeiros revela outro cenário emblemático do estado. A trilha percorre municípios como Formosa, Alto Paraíso de Goiás, São João d’Aliança e Cavalcante, passando por áreas preservadas da Chapada dos Veadeiros, com cachoeiras, cânions, serras e vegetação típica do Cerrado.

O catálogo elaborado pelo Ministério do Turismo reúne informações sobre trilhas de longo curso em diferentes estados brasileiros. A iniciativa busca ampliar a visibilidade desses percursos, incentivar o turismo sustentável e fortalecer atividades como caminhadas, observação da natureza e valorização das comunidades que vivem ao longo das rotas.

Com o reconhecimento nacional, os dois caminhos goianos ampliam sua visibilidade e reforçam Goiás como um dos destinos brasileiros para quem busca experiências que combinam aventura, cultura e contemplação da natureza.

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

Leia também

Perdeu os ingressos do Rock in Rio? Festival anuncia última chance
Diversão e Arte

Perdeu os ingressos do Rock in Rio? Festival anuncia última chance

01/08/2026
Espetáculo “TOC TOC – Obsessivamente Divertido” tem novas datas em Goiânia
Diversão e Arte

Espetáculo “TOC TOC – Obsessivamente Divertido” tem novas datas em Goiânia

30/07/2026
Festival transforma o café da manhã em experiência gastronômica em Goiânia
Diversão e Arte

Festival transforma o café da manhã em experiência gastronômica em Goiânia

30/07/2026
Oswaldo Montenegro traz “A Dança dos Signos” a Goiânia em turnê comemorativa
Diversão e Arte

Oswaldo Montenegro traz “A Dança dos Signos” a Goiânia em turnê comemorativa

29/07/2026
Jorge Vercillo traz show intimista a Goiânia em novembro
Diversão e Arte

Jorge Vercillo traz show intimista a Goiânia em novembro

29/07/2026
Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo
Cidades

Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo

02/08/2026
Foto: CBMGO
Cidades

Motociclista morre após acidente seguido de incêndio entre carro e moto em Goiânia

02/08/2026
Mega-Sena 2.994
Economia e Negócios

Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 135 milhões

02/08/2026
Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários
Cidades

Ipasgo Saúde passa a oferecer telemedicina sem coparticipação aos beneficiários

02/08/2026
Pesquisa