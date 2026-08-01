Perdeu os ingressos do Rock in Rio? Festival anuncia última chance

Os fãs que ficaram sem ingressos para o Rock in Rio 2026 ganharão uma nova oportunidade de acompanhar o festival. A organização anunciou que disponibilizará novas entradas para todos os dias da edição deste ano, inclusive para quatro datas que já estavam oficialmente esgotadas.

A venda extraordinária começará às 12h de quinta-feira, 6 de agosto, por meio da plataforma Ticketmaster. De acordo com a organização do Rock in Rio, essa será a última chance para o público comprar ingressos para todos os dias do evento.

A expectativa de maior procura deve ficar concentrada nas datas que não tinham mais entradas disponíveis. Os dias 6, 7, 11 e 12 de setembro estavam esgotados e retornarão ao sistema durante essa nova etapa de comercialização.

No dia 6 de setembro, a principal atração anunciada é o DJ Calvin Harris. Elton John será o destaque do dia 7, enquanto a banda sul-coreana Stray Kids aparece como atração principal em 11 de setembro. Já o grupo Maroon 5 lidera a programação do dia 12.

Para outras três datas do festival, a comercialização permanece aberta normalmente. O Foo Fighters encabeça a programação de 4 de setembro; o Avenged Sevenfold se apresenta como atração principal no dia 5; e o Twenty One Pilots fecha a relação de destaques no dia 13.

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