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Quer conhecer o Japão? Brasileiros ganham isenção de visto até 2029

Acordo permite viagens com duração máxima de 90 dias, mas exige passaporte com chip e não autoriza atividades profissionais


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 01/08/2026 - 18:00

Quer conhecer o Japão? Brasileiros ganham isenção de visto até 2029

Os brasileiros que planejam conhecer o Japão terão menos burocracia nos próximos anos. Os governos brasileiro e japonês prorrogaram por mais três anos o acordo que dispensa a apresentação de visto em viagens entre os dois países.

Com a decisão, cidadãos brasileiros poderão entrar no Japão sem visto até 29 de setembro de 2029. A reciprocidade também está garantida: japoneses poderão viajar ao Brasil sem a autorização até a mesma data.

A renovação foi formalizada por meio de uma troca de notas entre os dois governos e publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira (29). O acordo havia sido implementado em 2023 e inicialmente permaneceria em vigor somente até setembro de 2026.

Segundo o texto, o objetivo da prorrogação é continuar facilitando a mobilidade das pessoas, além de estimular as relações culturais e comerciais entre Brasil e Japão.

Quais são as regras?

A isenção não significa que os brasileiros poderão permanecer no Japão por tempo indeterminado. A estadia sem visto está limitada a, no máximo, 90 dias consecutivos.

Também é obrigatório viajar com passaporte comum que siga o padrão IC da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Esse é o modelo de documento que possui chip eletrônico.

A dispensa de visto não pode ser utilizada por brasileiros que viajam com a intenção de procurar emprego, exercer uma profissão ou realizar outra atividade profissional no território japonês. Os visitantes também deverão obedecer às leis e aos regulamentos do país durante toda a permanência.

As mesmas condições são aplicadas aos cidadãos japoneses que entrarem no Brasil sem visto.

Japão estuda autorização eletrônica

Mesmo com a prorrogação, o Japão avalia implementar uma autorização eletrônica de viagem, chamada Jesta. A previsão é que o sistema comece a funcionar até o fim de 2028.

O documento poderá ser exigido de visitantes vindos de países atualmente isentos de visto, como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália.

A proposta é que a autorização eletrônica seja usada para realizar uma triagem antecipada dos viajantes, identificar possíveis riscos de segurança, acelerar o atendimento na imigração e impedir permanências irregulares.

A eventual exigência do Jesta não significa, conforme as informações divulgadas, o retorno do visto convencional. No entanto, quem pretende viajar após a implantação do sistema deverá verificar previamente se será necessário solicitar a autorização eletrônica.

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