Mega-Sena pode transformar apostador em milionário neste domingo

A Mega-Sena pode transformar um apostador em milionário neste domingo (2). O concurso 3.039 da principal loteria do país tem prêmio estimado em R$ 100 milhões para quem conseguir acertar as seis dezenas que serão sorteadas.

O sorteio acontecerá às 11h, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. A divulgação dos números poderá ser acompanhada ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Os interessados em disputar o prêmio precisam ficar atentos ao prazo para registrar os jogos. As apostas poderão ser realizadas até as 22h deste sábado (1º) nas casas lotéricas. Depois desse horário, os apostadores deverão aguardar a abertura do período de apostas para o concurso seguinte.

O prêmio chegou à marca de R$ 100 milhões depois que nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso anterior. O sorteio 3.038 foi realizado na quinta-feira (30), mas não teve ganhadores na faixa principal.

As dezenas sorteadas foram: 30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50

Como ninguém conseguiu acertar todos os números, o prêmio acumulou e aumentou a expectativa para o concurso deste domingo. Para conquistar o valor integral oferecido na faixa principal, é necessário acertar as seis dezenas.

O concurso será realizado em um horário diferente daquele tradicionalmente associado aos sorteios da Mega-Sena. Por isso, além do prazo para apostar, os participantes devem observar que a extração dos números acontecerá às 11h deste domingo.

Caso um ou mais apostadores acertem as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os ganhadores da faixa principal. O resultado oficial será divulgado pela Caixa após a realização do sorteio.

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