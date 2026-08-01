Quaest mostra que Daniel Vilela pode ser reeleito já no 1º turno

Pela primeira vez, a pesquisa Quaest mostra que a eleição para o governo de Goiás pode ser encerrada no primeiro turno, em 4 de outubro. Os números divulgados nesta quinta-feira (30) apontam ampla vantagem do governador e pré-candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB) sobre seus principais adversários, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL).

Daniel Vilela lidera a disputa com 37% das intenções de voto na estimulada. Somados, todos os concorrentes do emedebista alcançam 36% – Marconi tem 21%, Wilder 11%, Luis Cesar Bueno (PT) 3% e Cintia Dias (Psol) 1%. Em votos válidos, excluindo brancos, nulos e eleitores indecisos, Daniel tem 50,7% e os adversários 49,3%.

A expectativa de um desfecho da eleição no primeiro turno ocorre, principalmente, pela evolução dos números. Em abril, a Quaest mostrava cenário em que Daniel Vilela tinha 33%, Marconi com os mesmos 21% e Wilder com 9%. A deputada Adriana Accorsi (PT) aparecia com 10%. Juntos, os adversários do emedebista somavam 40%. De lá para cá, Daniel Vilela cresceu 4 pontos percentuais, Wilder oscilou, Marconi permaneceu estagnado e o PT, sem Adriana, perdeu espaço.

Potencial

A Quaest também mostra que Daniel Vilela tem margem para seguir crescendo com o andamento da campanha. O governador tem o maior potencial de votos e a menor rejeição entre os principais concorrentes. Dos entrevistados, 50% afirmam que conhecem e podem votar no emedebista, 20% conhecem e não votam. Outros 30% ainda não conhecem o atual governador.

Mais conhecido entre os pré-candidatos, Marconi é rejeitado por 46%, que o conhecem e não votam nele. 38% consideram votar e 16% disseram não conhecê-lo. Já o senador Wilder é desconhecido por 62% dos goianos, rejeitado por 21% e tem potencial de voto de 17%. Se a rejeição barra o tucano, o enorme desconhecimento impede o avanço do senador.

A Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre os dias 24 e 28 de julho. O levantamento tem margem de erro estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Contratada pela Genial Investimentos, a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e protocolada sob os números BR-08063/2026 e GO-01701/2026.