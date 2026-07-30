Política

Após novas recusas de Adriana e Aava, PT vai confirmar Luis César Bueno ao governo de Goiás


Domingos Ketelbey Por Domingos Ketelbey em 30/07/2026 - 13:02

nome Luis Cesar Bueno
Luis César Bueno será confirmado candidato do PT ao Palácio das Esmeraldas (Foto: Divulgação)

Após novas recusas da deputada federal Delegada Adriana Accorsi (PT) e da vereadora Aava Santiago (PSB), o PT vai confirmar o ex-deputado estadual Luis César Bueno como candidato ao governo de Goiás na convenção que será realizada no próximo sábado (3).

Adriana comunicou a decisão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta quarta-feira (29), durante reunião que também teve a participação do presidente nacional do PT, Edinho Silva. Ela reafirmou que pretende disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados.

A presidente estadual do PT disse considerar uma honra ter sido lembrada para liderar o palanque de Lula em Goiás, mas argumentou que Luis César é um quadro capaz de conduzir a pré-campanha da esquerda. Segundo ela, levantamentos internos não apontaram diferenças significativas entre os dois nomes na disputa majoritária.

Adriana também sustentou que possui “chances reais de êxito” na tentativa de renovar o mandato e que o projeto progressista precisa manter “presença forte no Parlamento brasileiro” para dar sustentação ao governo Lula.

Os argumentos foram aceitos pelo presidente e pela direção nacional do partido. Presente no encontro, Aava também reiterou que mantém sua pré-candidatura a deputada federal.

Com as duas negativas, o PT encerra a discussão sobre uma eventual troca na cabeça de chapa e seguirá com Luis César Bueno. O ex-deputado já havia sido escolhido pela direção estadual, mas seu nome ainda dependia da confirmação nacional.

A candidatura será homologada neste sábado (1º), durante a convenção estadual da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. O encontro também definirá o restante da chapa majoritária e as candidaturas proporcionais. A convenção será realizada a partir das 8 horas, no salão do Clube SindSaúde, em Goiânia.

 

Domingos Ketelbey

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