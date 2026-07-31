Caiado aparece mais perto de Lula em simulação de 2º turno, aponta Vox Brasil

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece como o adversário que mais se aproxima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira (31).

No cenário testado pelo instituto, Lula registra 46,8% das intenções de voto, enquanto Caiado alcança 42,5%, uma diferença de 4,3 pontos percentuais, dentro de um cenário considerado o mais equilibrado entre os confrontos avaliados. Outros 6,8% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto, enquanto 3,9% disseram não saber ou preferiram não responder.

A pesquisa também simulou disputas entre Lula e outros possíveis candidatos à Presidência. Contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o petista aparece com 47,5%, diante de 41,1% do parlamentar. Já em um eventual confronto com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula soma 48,7%, enquanto o mineiro registra 40,5%.

Os números indicam que Caiado apresenta o melhor desempenho entre os nomes da oposição testados pela Vox Brasil, reduzindo a distância em relação ao presidente quando comparado aos demais cenários.

Metodologia

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 2.100 eleitores entre os dias 26 e 28 de julho, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.

O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01084/2026.

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