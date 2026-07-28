Política

PL antecipa convenção e oficializa Wilder Morais ao governo no dia 3 de agosto

Evento será realizado na sede estadual do partido, em Goiânia, e também confirmará os nomes de Ana Paula Rezende para vice e de Gustavo Gayer e Oséias Varão ao Senado


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 28/07/2026 - 14:51

Apoio do senador Wilder Morais amplia movimentação política de Ana Paula Rezende em torno do Memorial dedicado ao pai
evento também confirmará Ana Paula Rezende como vice e apresentará os nomes de Gustavo Gayer e Oséias Varão ao Senado (Foto: Divulgação)

O PL de Goiás alterou a data da convenção estadual que vai oficializar a candidatura do senador Wilder Morais ao governo do Estado. Inicialmente marcado para 5 de agosto, o encontro foi antecipado para a próxima segunda-feira, dia 3, às 19 horas, na sede estadual da legenda, em Goiânia.

Durante a convenção, o partido também deverá confirmar Ana Paula Rezende como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Wilder. A mudança no calendário não teve a justificativa divulgada pela direção estadual do PL.

Com a nova data, o evento será realizado dois dias depois da convenção do PT, prevista para 1º de agosto, e dois dias antes do encontro da base governista, marcado para o dia 5.

Além da chapa ao governo, o PL apresentará os candidatos ao Senado, Gustavo Gayer e Oséias Varão, e os nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados. Entre os pré-candidatos a deputado federal está o vereador Major Vitor Hugo.

A convenção encerra a fase de articulações internas do partido e formaliza a participação de Wilder Morais na disputa pelo Palácio das Esmeraldas nas eleições de 2026.

Leia mais:
A mexida de Wilder Morais e o xadrez de 2026: a disputa pelo Palácio das Esmeraldas está em aberto

Lucas de Godoi

Jornalista formado pela PUC Goiás. Na Tribuna do Planalto, cobre administração pública e os principais desdobramentos do cenário político em Goiás.

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