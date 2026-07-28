PL antecipa convenção e oficializa Wilder Morais ao governo no dia 3 de agosto

O PL de Goiás alterou a data da convenção estadual que vai oficializar a candidatura do senador Wilder Morais ao governo do Estado. Inicialmente marcado para 5 de agosto, o encontro foi antecipado para a próxima segunda-feira, dia 3, às 19 horas, na sede estadual da legenda, em Goiânia.

Durante a convenção, o partido também deverá confirmar Ana Paula Rezende como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Wilder. A mudança no calendário não teve a justificativa divulgada pela direção estadual do PL.

Com a nova data, o evento será realizado dois dias depois da convenção do PT, prevista para 1º de agosto, e dois dias antes do encontro da base governista, marcado para o dia 5.

Além da chapa ao governo, o PL apresentará os candidatos ao Senado, Gustavo Gayer e Oséias Varão, e os nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados. Entre os pré-candidatos a deputado federal está o vereador Major Vitor Hugo.

A convenção encerra a fase de articulações internas do partido e formaliza a participação de Wilder Morais na disputa pelo Palácio das Esmeraldas nas eleições de 2026.

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