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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 100 milhões; aposta de Rio Verde fatura mais de R$ 129 mil na quina

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3038. Em Goiás, um jogo simples com sete números garantiu prêmio em dobro para apostador de Rio Verde


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 31/07/2026 - 08:56

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 100 milhões; aposta de Rio Verde fatura mais de R$ 129 mil na quina - Reprodução
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 100 milhões; aposta de Rio Verde fatura mais de R$ 129 mil na quina - Reprodução

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3038 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (1º), é de R$ 100 milhões.

As dezenas sorteadas foram:

30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50

Ao todo, 41 apostas acertaram a quina e cada uma receberia R$ 64.733,96. Já a quadra teve 2.549 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 1.716,31.

Aposta de Goiás leva prêmio em dobro

Entre os ganhadores da quina está uma aposta registrada em Rio Verde (GO), por meio do Internet Banking Caixa.

O apostador fez um jogo simples com sete dezenas, o que garantiu duas apostas premiadas na quina. Com isso, o prêmio total recebido será de R$ 129.467,92, o equivalente ao dobro do valor pago para quem acertou cinco dezenas com uma única combinação.

Próximo sorteio

O concurso 3039 será realizado neste sábado (1º de agosto), com prêmio estimado em R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas.

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Andréia Bahia

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