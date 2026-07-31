Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 100 milhões; aposta de Rio Verde fatura mais de R$ 129 mil na quina

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3038 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (1º), é de R$ 100 milhões.

As dezenas sorteadas foram:

30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50

Ao todo, 41 apostas acertaram a quina e cada uma receberia R$ 64.733,96. Já a quadra teve 2.549 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 1.716,31.

Aposta de Goiás leva prêmio em dobro

Entre os ganhadores da quina está uma aposta registrada em Rio Verde (GO), por meio do Internet Banking Caixa.

O apostador fez um jogo simples com sete dezenas, o que garantiu duas apostas premiadas na quina. Com isso, o prêmio total recebido será de R$ 129.467,92, o equivalente ao dobro do valor pago para quem acertou cinco dezenas com uma única combinação.

Próximo sorteio

O concurso 3039 será realizado neste sábado (1º de agosto), com prêmio estimado em R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas.

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