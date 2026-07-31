Cidades

Goiás entra em alerta laranja para baixa umidade; veja os riscos e os cuidados

Aviso do Inmet prevê umidade relativa do ar abaixo de 20% durante as horas mais quentes desta sexta-feira (31), aumentando os riscos à saúde e favorecendo incêndios


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 31/07/2026 - 07:27

Goiás entra em alerta laranja para baixa umidade; veja os riscos e os cuidados

Goiás está entre os estados que entraram em alerta laranja de perigo para baixa umidade do ar, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido para esta sexta-feira (31) e indica que a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% durante o período da tarde, condição considerada de risco para a saúde e que também aumenta a probabilidade de incêndios florestais.

Além de Goiás, o alerta atinge outras unidades da federação e o Distrito Federal, refletindo a intensificação do período seco no Centro-Oeste e em parte do país. Segundo o Inmet, o cenário é provocado pela atuação de uma massa de ar seco que impede a formação de nuvens e mantém o tempo firme.

Com a umidade em níveis críticos, aumentam os casos de irritação nos olhos, nariz e garganta, ressecamento da pele, sangramentos nasais e agravamento de doenças respiratórias. Crianças, idosos e pessoas com problemas pulmonares estão entre os grupos que exigem maior atenção.

O instituto recomenda aumentar a ingestão de água ao longo do dia, evitar atividades físicas entre as 10h e as 16h, reduzir a exposição ao sol nos horários mais quentes e utilizar hidratantes para pele e soro fisiológico nas narinas e nos olhos, quando necessário. Também é importante evitar queimadas, já que o tempo seco favorece a rápida propagação do fogo.

Como se proteger

  • Beba água mesmo sem sentir sede;
  • Evite exercícios físicos entre 10h e 16h;
  • Use hidratante corporal e labial;
  • Umidifique os ambientes, quando possível;
  • Evite queimadas e descarte de cigarros em áreas de vegetação;
  • Dê atenção especial a crianças, idosos e animais de estimação.

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Redação Tribuna do Planalto

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