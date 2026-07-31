IA ajuda forças de segurança a apreender mais de 2 toneladas de drogas em Goiás

Uma ferramenta de inteligência artificial (IA) passou a reforçar o trabalho das forças de segurança em Goiás e já contribuiu para a apreensão de mais de 2 toneladas e 45 quilos de drogas em operações realizadas nos meses de junho e julho. A tecnologia foi utilizada em ações integradas da Polícia Militar (PM), da Polícia Civil (PC) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), auxiliando no cruzamento de informações, análise de imagens de câmeras de monitoramento e rastreamento, em tempo real, do deslocamento de veículos suspeitos.

Uma das ocorrências aconteceu na última terça-feira (28), quando equipes do 42º Batalhão da Polícia Militar (BPM), da Agência Local de Inteligência (ALI) e da Polícia Civil de Abadia de Goiás apreenderam mais de 40 quilos de maconha, crack e cocaína.

A investigação começou após uma denúncia sobre a movimentação suspeita de pessoas transportando caixas em uma residência no Setor Curitiba, em Goiânia. Mesmo sem informações como endereço exato, placas de veículos ou identificação dos envolvidos, as equipes conseguiram localizar os suspeitos.

Com apoio da inteligência artificial, foram analisadas imagens das câmeras de monitoramento da região, permitindo acompanhar o trajeto do veículo utilizado pelos investigados. Durante a abordagem, um dos suspeitos indicou outro imóvel, localizado na Vila Mutirão, onde parte da droga estava armazenada.

A maior apreensão ocorreu em uma operação conjunta da PM e da PRF na BR-060, entre Guapó e Abadia de Goiás. Após compartilhamento de informações de inteligência, os policiais interceptaram um caminhão-baú que seguia em direção ao Distrito Federal e encontraram aproximadamente duas toneladas de maconha, escondidas sob uma carga de paletes de madeira. O motorista foi preso em flagrante.

Outro caso ocorreu em junho, quando uma denúncia detalhada permitiu que a Polícia Civil de Abadia de Goiás, com apoio do 42º BPM e da Agência Local de Inteligência, utilizasse sistemas de inteligência artificial para levantar o histórico de um veículo e identificar suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na região do Parque Oeste Industrial e do bairro Goiá.

A investigação resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de mais de cinco quilos de maconha e crack, além de duas balanças de precisão utilizadas no tráfico.

Segundo as forças de segurança, a utilização de ferramentas de inteligência artificial tem reduzido o tempo de resposta das equipes e ampliado a eficiência das investigações, principalmente em operações que dependem da integração entre diferentes órgãos policiais.

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