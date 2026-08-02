Cidades

Derramamento de biodiesel mantém trecho da GO-403 interditado no sentido Senador Canedo

Operação de limpeza e monitoramento continua neste domingo após o acidente que provocou a interdição da rodovia


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 02/08/2026 - 13:17

Foto: Reprodução CBMGO

A GO-403 permanece parcialmente interditada neste domingo (2), no sentido Senador Canedo, após o tombamento de um caminhão bitrem carregado com biodiesel de soja. O acidente ocorreu no início da tarde de sábado (1º), após a Colônia Santa Marta, nas proximidades do Rio Meia Ponte, e provocou um grande derramamento de combustível na pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o veículo saiu da pista, tombou no acostamento e atingiu o guard-rail. Parte do biodiesel escoou em direção ao Rio Meia Ponte e também alcançou um bueiro localizado às margens da rodovia, exigindo uma operação de contenção para reduzir os impactos ambientais.

Ainda no sábado, equipes especializadas montaram barreiras de contenção utilizando terra e outros materiais para impedir que o combustível continuasse avançando até o curso d’água. A operação contou com o apoio de uma pá mecânica e de uma empresa contratada pela transportadora, responsável pela sucção do biodiesel e pela limpeza da rodovia.

Neste domingo, os trabalhos continuam no local e, por causa do derramamento do produto, a GO-403 segue interditada no sentido Senador Canedo para garantir a segurança dos motoristas e permitir a continuidade da limpeza da pista.

O acidente mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros e especialistas em atendimento a ocorrências com produtos perigosos, que acompanham todas as etapas da operação.

O motorista do caminhão, de 38 anos, foi socorrido consciente, mas apresentava dores nos membros inferiores, na coluna e na cabeça, além de dificuldade para movimentar as pernas. Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia.

As equipes permanecem monitorando a área até que toda a pista seja descontaminada e o tráfego possa ser restabelecido com segurança.

Redação Tribuna do Planalto

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