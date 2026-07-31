Rede estadual de ensino de Goiás retoma aulas no dia 3 de agosto

Segundo semestre letivo dá continuidade às atividades pedagógicas e preparação para o Enem.

As aulas da rede pública estadual de Goiás serão retomadas no dia 3 de agosto, conforme previsto no calendário letivo de 2026. O início do segundo semestre ocorrerá em todas as Coordenações Regionais de Educação (CREs), com a continuidade das atividades pedagógicas, incluindo ações de recomposição da aprendizagem, desenvolvimento dos projetos previstos pelas unidades escolares e preparação dos estudantes para avaliações educacionais.

Com o retorno às salas de aula, as equipes gestoras e pedagógicas dão continuidade às ações previstas para o ano letivo. A preparação para este segundo período inclui o acompanhamento da frequência escolar, a utilização de ferramentas tecnológicas, como os Chromebooks disponíveis na rede, e a execução do planejamento pedagógico voltado ao acompanhamento da aprendizagem dos estudantes.

Só Vem Enem

Nesta segunda metade do ano, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) mantém ações voltadas aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o projeto Só Vem Enem segue com atividades destinadas à preparação dos formandos para o exame e para o ingresso no ensino superior.

O projeto realiza uma trilha formativa específica para os matriculados na reta final da Educação Básica, com aulões preparatórios, simulados com foco na matriz de referência do exame, produção textual assistida e plantões de dúvidas. O programa também disponibiliza materiais de estudo on-line no Portal NetEscola, com conteúdos de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, conforme a matriz do exame.

As aulas da rede estadual de Goiás retornam em 3 de agosto em todas as CREs. Estudantes do ensino médio contam com o projeto Só Vem Enem, com aulões e simulados, e a plataforma NetEscola, que oferece conteúdos gratuitos de todas as disciplinas pelo site ou aplicativo Android. Mais informações podem ser obtidas nas unidades escolares ou no site da Seduc.

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