Deu Match Run: corrida de rua celebra conexões e estreia em Goiânia

Evento da TV Anhanguera acontece no dia 29 de agosto com percursos de 3, 5 e 10 quilômetros.

Goiânia recebe no dia 29 de agosto a Deu Match Run, nova corrida de rua que promete reunir atletas de diferentes perfis. A prova será realizada pela TV Anhanguera, com largada prevista para as 18h, no stand de vendas da FGR Incorporações, na Vila Jardim Vitória, em Goiânia .

A corrida oferece três opções de percurso: 3 km, 5 km e 10 km. A distância de 10 km exige idade mínima de 16 anos completos; o percurso de 5 km é para atletas a partir de 14 anos; e a prova de 3 km aceita participantes a partir de 12 anos. A categoria PCD também está disponível, com atletas cadeirantes e com deficiência visual competindo acompanhados por um guia .

Inscrições e retirada de kits

As inscrições podem ser feitas pelo site da organizadora e dão direito ao kit do atleta, composto por camiseta, chip de cronometragem e medalha. Pessoas com 60 anos ou mais, estudantes e professores têm direito a 50% de desconto, mediante comprovação. Para atletas PCD, é necessária a apresentação de laudo médico .

A retirada dos kits exige a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal, açúcar, farinha e fubá) ou o pagamento de uma taxa de R$ 7. Todos os atletas que concluírem o percurso dentro do tempo regulamentar receberão a medalha finisher .

Premiação e estrutura

Os três primeiros colocados na classificação geral masculina e feminina das provas de 5 km e 10 km receberão troféus, assim como os três primeiros de cada faixa etária e os três primeiros da categoria PCD. A prova é homologada pela Federação Goiana de Atletismo e contará com pontos de hidratação, suporte médico e resultado em tempo real .

Além da corrida, o evento terá uma arena de entretenimento com música e atrações. A proposta da TV Anhanguera é celebrar as conexões que surgem por meio da corrida de rua, valorizando amizades, parcerias de treino e o sentimento de comunidade .

A Deu Match Run ocorre em 29 de agosto, com largada às 18h no stand de vendas da FGR Incorporações, na Av. Dr. José Hermano, 8, Vila Jardim Vitória, Goiânia . As inscrições estão abertas no site da organizadora, com desconto de 50% para idosos, estudantes e professores. Para retirar o kit, é necessária a doação de 1 kg de alimento não perecível. Corredores iniciantes podem buscar orientação em grupos de corrida locais, e a prática regular de exercícios é oferecida em diversos pontos da cidade com estrutura pública, como o Parque Vaca Brava e o Parque Areião.

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