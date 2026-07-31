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Eliminado do MasterChef 2026 detona produção e chama formato do programa de “palhaçada”

Marcelo Pereira usou as redes sociais para criticar as provas em grupo da atual temporada e disse que os participantes pediam mais desafios individuais


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 31/07/2026 - 17:30

Eliminado do MasterChef 2026 detona produção e chama formato do programa de "palhaçada"

O quarto eliminado do MasterChef Brasil 2026, Marcelo Pereira, fez duras críticas à produção do reality culinário da Band após deixar a competição. Em publicações nas redes sociais, o cozinheiro amador afirmou que o formato adotado nesta temporada desagradava boa parte dos participantes e classificou algumas decisões da produção como uma “palhaçada”.

Segundo Marcelo, durante as gravações os competidores demonstravam insatisfação com a quantidade de provas realizadas em equipe. “Desde as gravações, geral estava achando uma palhaçada essa edição ser praticamente em grupo. Pediam cozinha, e botavam a gente para fazer gincana”, escreveu no X (antigo Twitter).

O ex-participante também ironizou o formato adotado pela produção ao afirmar que esperava encontrar desafios voltados à gastronomia, mas acabou participando de dinâmicas que, segundo ele, se aproximavam mais de brincadeiras do que de competições culinárias.

As declarações rapidamente repercutiram entre os fãs do programa. Nas redes sociais, alguns internautas concordaram com as críticas e disseram que a temporada tem priorizado provas coletivas, enquanto outros defenderam que a dinâmica faz parte da proposta de renovar o reality e testar habilidades além da cozinha.

Até o momento, a Band e a produção do MasterChef Brasil não haviam se manifestado sobre as declarações do ex-participante.

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