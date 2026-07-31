Wagner Moura conquista Hollywood e integra elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”

A carreira internacional de Wagner Moura segue em ascensão. Depois do reconhecimento conquistado com O Agente Secreto, produção que o colocou entre os principais nomes do cinema mundial, o ator brasileiro foi confirmado no elenco da nova produção da franquia Onze Homens e um Segredo, uma das mais bem-sucedidas do gênero de ação e assaltos sofisticados em Hollywood.

Diferentemente dos filmes estrelados por George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, o novo longa será uma prequela, explorando acontecimentos anteriores à história conhecida pelo público. A narrativa voltará aos anos 1960 e será ambientada durante o glamouroso Grande Prêmio de Mônaco de 1962, cenário escolhido para um grande roubo que envolverá os pais de Danny Ocean, futuro líder da famosa quadrilha.

A produção terá Bradley Cooper como diretor, roteirista e produtor, além de dividir o protagonismo com Margot Robbie, que também participa da produção por meio da LuckyChap Entertainment. Os detalhes da história permanecem sob sigilo, mas as informações divulgadas até o momento apontam que Wagner Moura interpretará o principal vilão da trama, papel que deve colocá-lo frente a frente com os protagonistas.

O convite representa mais um passo importante na consolidação da carreira internacional do ator baiano. Nos últimos anos, Moura acumulou trabalhos em grandes produções estrangeiras e ganhou ainda mais projeção após o sucesso de O Agente Secreto, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho que recebeu reconhecimento em festivais internacionais e impulsionou seu nome entre os profissionais mais disputados da indústria cinematográfica.

A expectativa em torno da nova produção é alta porque a franquia retorna após anos sem um filme inédito. Em vez de repetir a fórmula dos assaltos a cassinos em Las Vegas, a Warner aposta em uma história de origem, ambientada em um dos eventos mais luxuosos do automobilismo mundial. A escolha de um elenco estrelado, formado por Bradley Cooper, Margot Robbie e agora Wagner Moura, reforça a estratégia do estúdio de renovar a franquia sem perder a identidade que tornou os filmes um sucesso de público.

Com lançamento previsto para 25 de junho de 2027, o longa ainda não teve título oficial divulgado.

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