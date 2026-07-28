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Chapada dos Veadeiros recebe primeira maratona em percurso de montanha no Cerrado

Chapada dos Veadeiros recebe primeira maratona em percurso de montanha no Cerrado; prova de 42 km e 12ª Meia Maratona acontecem em 1º de agosto em Alto Paraíso


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/07/2026 - 14:49

Chapada dos Veadeiros recebe primeira maratona em percurso de montanha no Cerrado
Chapada dos Veadeiros recebe primeira maratona em percurso de montanha no Cerrado - Foto: Reprodução/Internet

Prova inédita de 42 km e 12ª Meia Maratona acontecem em 1º de agosto em Alto Paraíso, com percurso em asfalto e altimetria desafiadora.

A Chapada dos Veadeiros, um dos cenários naturais mais impressionantes do Brasil, será palco de um novo desafio para corredores de todo o país. Estão abertas as inscrições para a 1ª Maratona da Chapada dos Veadeiros, que acontece no dia 1º de agosto de 2026, em Alto Paraíso de Goiás . O evento estreia ao lado da 12ª Meia Maratona da Chapada, consolidando a prova como uma das mais desafiadoras do país .

O percurso da maratona, com 42 km na modalidade solo, será totalmente em asfalto e é marcado pela altimetria exigente e pelas paisagens do Cerrado . Já a meia maratona (21 km) pode ser disputada individualmente ou em dupla, com o percurso dividido entre dois corredores . A proposta é unir esporte, aventura e conexão com o ambiente natural, oferecendo um desafio físico real que exige preparo, estratégia e resistência .

A expectativa é que a maratona conquiste rapidamente espaço entre as provas mais exigentes do Brasil, atraindo atletas de várias regiões e do exterior . Correr na Chapada não é apenas completar quilômetros, mas enfrentar um percurso marcado por altimetria desafiadora em meio ao coração do Cerrado brasileiro . Todo o trajeto atravessa algumas das paisagens mais exuberantes da região, com vistas impressionantes e cenários que tornam a experiência ainda mais especial .

O evento é realizado pela Cerrado Adventure, com patrocínio master da Caixa e do Governo Federal . A organização espera reunir corredores de várias regiões do Brasil, atraídos tanto pelo desafio técnico da prova quanto pelo cenário incomparável . Como o evento acontece em uma região de preservação ambiental e com capacidade limitada de estrutura turística, o número de vagas é controlado, o que costuma fazer com que as inscrições se esgotem rapidamente .

Além do desafio esportivo, o evento também se consolida como um convite para viver a região . A Chapada dos Veadeiros é um dos destinos mais procurados do país para ecoturismo, conhecida por suas cachoeiras, trilhas, mirantes e energia única . Muitos atletas aproveitam o fim de semana da prova para transformar a viagem em uma experiência completa de turismo, natureza e bem-estar .

As inscrições para a 1ª Maratona e a 12ª Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros podem ser feitas pelo site da Central da Corrida. O evento acontece em 1º de agosto de 2026, em Alto Paraíso de Goiás, com largada no Morro da Baleia e chegada na Vila de São Jorge. As vagas são limitadas e devem se esgotar rapidamente. Mais informações podem ser obtidas com a organização Cerrado Adventure.

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