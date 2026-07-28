Milei é denunciado por usar recursos públicos em viagem ao Brasil para apoiar Flávio Bolsonaro

Presidente argentino é alvo de ação por malversação de fundos após utilizar avião oficial e comitiva em ato político em São Paulo.

O presidente da Argentina, Javier Milei, tornou-se alvo de uma denúncia por malversação de fundos públicos e descumprimento dos deveres da função. A ação foi protocolada pelos advogados José Magioncalda e Juan Martín Fazio . A acusação ocorre após ele utilizar o avião oficial e recursos do Estado para participar da convenção do PL em São Paulo .

A convenção oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência do Brasil. A ação sustenta que o deslocamento do mandatário para um ato político da oposição brasileira representa um desvio de dinheiro público de sua finalidade específica . Segundo os denunciantes, o uso do avião presidencial e da comitiva oficial para apoiar uma candidatura partidária em outro país configuraria crimes de malversação de fundos.

“Os recursos estatais foram desviados para satisfazer os interesses de uma facção política, causando graves danos às relações diplomáticas bilaterais”, diz a denúncia .

A viagem de Milei ao Brasil aconteceu no último sábado (25). Durante a convenção do PL, o presidente argentino fez declarações que geraram forte reação do governo brasileiro . Ele chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “presidiário” e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de “lixo careca” .

As falas de Milei ocorreram após o magistrado proibir que o líder argentino visitasse Jair Bolsonaro em sua prisão domiciliar . O governo brasileiro chamou seu embaixador em Buenos Aires, Julio Bitelli, de volta a Brasília para consultas. O Itamaraty também convocou o embaixador argentino no Brasil, Daniel Raimondi, para “transmitir a repulsa” pela postura do presidente ultraliberal .

A Casa Rosada não pretende pedir desculpas ao presidente brasileiro pelos ataques. A informação é do La Nación, com base em fontes diplomáticas e governamentais . “Não haverá pedido de desculpas”, comentou um alto funcionário da Casa Rosada .

Além de comparecer à convenção, Milei se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Ele recebeu a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo governo paulista . A denúncia por uso irregular de recursos públicos será analisada pela Justiça argentina .

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