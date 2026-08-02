Agosto terá eclipse, chuva de meteoros e outros fenômenos no céu; veja as datas

Os apaixonados por astronomia terão um mês repleto de atrações celestes. Segundo a revista National Geographic, agosto de 2026 reúne alguns dos principais fenômenos astronômicos do ano, entre eles um eclipse solar total, a tradicional chuva de meteoros Perseidas, um eclipse lunar quase total, a Lua cheia do Esturjão e uma sequência de alinhamentos planetários visíveis em diferentes momentos do mês.

A programação começa ainda nos primeiros dias de agosto com um desfile de planetas antes do amanhecer. Marte, Saturno, Urano e Netuno poderão ser observados durante a madrugada, enquanto Mercúrio e Júpiter surgirão próximos ao horizonte leste pouco antes do nascer do Sol. Entre os dias 8 e 11, a Lua se juntará ao alinhamento, formando uma linha diagonal com os planetas, fenômeno conhecido como eclíptica.

Outro destaque ocorre em 2 de agosto, quando Mercúrio atinge sua maior elongação ocidental, momento em que apresenta a maior separação aparente em relação ao Sol, facilitando sua observação nas primeiras horas da manhã.

O evento mais aguardado do mês será o eclipse solar total de 12 de agosto. O fenômeno poderá ser observado ao longo de uma faixa que passa pelo leste da Groenlândia, oeste da Islândia e norte da Espanha. Em Portugal, a totalidade também será visível em uma estreita faixa da região nordeste do país. Para acompanhar o eclipse com segurança, é indispensável o uso de óculos apropriados para observação solar.

Na mesma noite, entre 12 e 13 de agosto, ocorre o pico da chuva de meteoros Perseidas, considerada uma das mais intensas do calendário astronômico. Neste ano, a coincidência com a Lua Nova proporcionará condições ideais de observação, com céu mais escuro e possibilidade de visualizar mais de 100 meteoros por hora durante a madrugada.

No fim do mês, entre as noites de 27 e 28 de agosto, será a vez do eclipse lunar quase total. Durante o fenômeno, cerca de 96% do disco lunar ficará encoberto pela sombra da Terra. Embora a Lua não adquira completamente a coloração avermelhada típica de um eclipse total, a parte encoberta poderá apresentar tons alaranjados devido à refração da luz solar na atmosfera terrestre.

Logo após o eclipse, em 28 de agosto, acontece a Lua cheia do Esturjão. O nome tem origem em uma tradição dos povos indígenas da América do Norte, que associavam essa época do ano ao período de maior abundância de esturjões nos Grandes Lagos e no Lago Champlain, conforme registro do The Old Farmer’s Almanac.

Encerrando o mês, entre os dias 30 e 31 de agosto, a Lua fará uma aproximação aparente com Saturno. Os dois astros poderão ser vistos próximos um do outro no céu cerca de duas horas após o pôr do sol, proporcionando mais um espetáculo para os observadores.

Com uma sequência rara de fenômenos, agosto de 2026 promete oferecer diversas oportunidades para quem gosta de acompanhar os movimentos do céu, seja a olho nu ou com o auxílio de binóculos e telescópios.