Justiça

Empregados e empregadores podem solicitar inclusão de processos na 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista

TRT-GO inicia preparativos e busca processos com maior potencial para celebração de acordo durante o evento


Carla Borges Por Carla Borges em 03/08/2026 - 15:09

CSJT aprova ampliação do TRT-GO de 14 para 18 desembargadores - Reprodução
TRT-GO inicia preparativos para a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) está selecionando processos para a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que será realizada de 14 a 18 de setembro. A mobilização é promovida em todos os TRTs para acelerar o cumprimento das decisões judiciais e garantir que trabalhadores recebam os créditos reconhecidos pela Justiça. Neste ano, a campanha tem como slogan “Seu direito por inteiro”. A expectativa é de realizar milhares de audiências durante o esforço concentrado.

Para tanto, os preparativos já tiveram início e as unidades judiciárias estão identificando processos com maior potencial de solução durante o evento e planejando ações integradas para impulsionar a fase de execução. Na edição do ano passado, o TRT-GO registrou um desempenho histórico e conquistou o segundo lugar entre os tribunais de médio porte do país. Foram movimentados R$ 409 milhões, dos quais R$ 340 milhões decorreram de acordos celebrados entre as partes. Foram realizadas 3.935 audiências, homologados 976 acordos e promovidos 10 leilões.

Execução
A fase de execução é a etapa em que a Justiça do Trabalho busca tornar efetiva a decisão judicial. Depois de encerradas as possibilidades de recurso e reconhecido o direito do trabalhador, o devedor é intimado a cumprir espontaneamente a obrigação. Caso isso não ocorra, a Justiça utiliza diversos mecanismos para localizar bens, bloquear valores e assegurar o pagamento do crédito.

Durante a Semana Nacional, o TRT-GO incentivará a realização de audiências de conciliação na fase de execução, com atuação integrada dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs). Também serão intensificadas as pesquisas patrimoniais, com utilização das ferramentas eletrônicas de localização e constrição de bens, além de ações voltadas ao saneamento das execuções e ao cumprimento efetivo das decisões judiciais.

As atividades contarão com atuação coordenada entre as Varas do Trabalho, os Cejuscs, os oficiais de Justiça e as áreas de apoio à execução, em consonância com as orientações da Comissão Nacional de Efetividade da Execução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Como participar
Empregadores, trabalhadores e advogados que tenham processos em fase de execução e desejem buscar uma solução consensual podem solicitar a inclusão do processo na programação da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Para isso, basta entrar em contato com a Vara do Trabalho onde a ação tramita ou procurar um dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs) do TRT-GO, preferencialmente com antecedência, para possibilitar a organização das audiências e a intimação das partes.

Os contatos das Varas do Trabalho e dos Cejuscs estão disponíveis no portal do TRT-GO, no menu Contato.

Flávio cresce quatro pontos, cola em Lula e aparece em empate técnico, aponta Nexus

Carla Borges

Leia também

Foto: Luiz Roberto/Secom/TSE
Justiça

TSE faz parceria com plataformas digitais

02/08/2026
PF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbonoPF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbono
Justiça

PF encontra em celular de Vorcaro emendas de Efraim Filho ao projeto do carbono

31/07/2026
Operação Rota Andina: MPF denuncia 33 pessoas por tráfico internacional e lavagem de R$ 78 milhões
Justiça

Operação Rota Andina: MPF denuncia 33 pessoas por tráfico internacional e lavagem de R$ 78 milhões

31/07/2026
Jóquei Clube
Justiça

Justiça nega anulação de decreto para desapropriação do Jóquei Clube

30/07/2026
Motorista de Vorcaro visitou gabinetes de quatro deputados do centrão na Câmara
Justiça

Motorista de Vorcaro visitou gabinetes de quatro deputados do centrão na Câmara

28/07/2026
SET inicia Operação Via Livre para intensificar fiscalização de estacionamento irregular em Goiânia
Cidades

SET inicia Operação Via Livre para intensificar fiscalização de estacionamento irregular em Goiânia

03/08/2026
transparência TCM-GO
Gestão pública

TCM conclui validação da transparência pública nos 246 municípios goianos

03/08/2026
carreta oftalmologia MS
Saúde

Ministério da Saúde prorroga atendimentos da carreta de oftalmologia em Goiânia

03/08/2026
CSJT aprova ampliação do TRT-GO de 14 para 18 desembargadores - Reprodução
Justiça

Empregados e empregadores podem solicitar inclusão de processos na 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista

03/08/2026
Pesquisa