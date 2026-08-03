Saúde

Ministério da Saúde prorroga atendimentos da carreta de oftalmologia em Goiânia

Lançada em 19 de junho, unidade móvel continuará na capital até 18 de setembro, com oferta de consultas, exames e procedimentos como cirurgias de catarata para pacientes do SUS encaminhados e agendados pelas secretarias municipais de saúde


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 03/08/2026 - 15:28

carreta oftalmologia MS
A unidade móvel permanece para desafogar a demanda existente, conforme pedido da Secretaria Municipal de Saúde (Foto: Ministério da Saúde)

Os atendimentos na carreta de oftalmologia do Ministério da Saúde, em Goiânia (GO), continuarão a ser realizados até 18 de setembro. A unidade móvel oferece consultas, exames como ultrassonografia ocular e procedimentos, a exemplo das cirurgias de catarata, para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que aguardam por esses serviços. Todas as pessoas atendidas são encaminhadas pelas secretarias municipais de saúde da capital e região, em dias e horários previamente agendados.

A unidade móvel, que já está há 45 dias na capital, permanece para desafogar a demanda existente, conforme pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

A carreta está instalada na praça da Antiga Estação Ferroviária de Goiânia (Av. Goiás, nº 1.799, Setor Central). Por lá, até 29/7, foram realizadas 1.922 consultas e 653 cirurgias. Além de pacientes de Goiânia, a unidade também poderá atender as populações de toda a macrorregião de saúde centro-oeste, que é composta por 72 municípios, entre eles Abadia de Goiás, Anicuns, Araçu, Avelinópolis, Brazabrantes, Campestre de Goiás, Caturaí, Damolândia, Goianira, Guapó, Inhumas, Itaguari, Itauçu, Jesúpolis, Nazário, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Petrolina de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Taquaral de Goiás e Trindade.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, das 8h às 18h, com a capacidade de realizar de 80 a 100 procedimentos por dia.

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Redação Tribuna do Planalto

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