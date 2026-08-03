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SET inicia Operação Via Livre para intensificar fiscalização de estacionamento irregular em Goiânia

SET inicia Operação Via Livre para intensificar fiscalização de estacionamento irregular em Goiânia; mais de 34 mil autuações foram registradas este ano


Fábio Prado Por Fábio Prado em 03/08/2026 - 16:30

SET inicia Operação Via Livre para intensificar fiscalização de estacionamento irregular em Goiânia
SET inicia Operação Via Livre para intensificar fiscalização de estacionamento irregular em Goiânia -

Mais de 34 mil autuações desse tipo de infração foram registradas este ano; ação visa coibir desrespeito à sinalização.

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), iniciou neste mês de agosto a Operação Via Livre. A ação intensifica a fiscalização de veículos estacionados em locais sinalizados com as placas “Proibido Estacionar” e “Proibido Parar e Estacionar”. O objetivo é coibir o estacionamento irregular, garantir o cumprimento da sinalização e melhorar a fluidez do trânsito .

Neste ano, Goiânia registrou 34.644 autuações relacionadas às duas infrações. Foram 15.081 registros por estacionamento em local ou horário proibido e 19.563 em trechos onde tanto a parada quanto o estacionamento são proibidos .

Segundo o gerente de Fiscalização da SET, Eduardo Mariano, a operação será realizada durante todo o mês . “O estacionamento irregular reduz o espaço disponível na via e compromete a circulação. A fiscalização desse tipo de infração já faz parte da rotina dos agentes, mas durante a Operação Via Livre, o trabalho será intensificado para coibir o desrespeito à sinalização e à legislação de trânsito em diferentes regiões da capital”, explica .

A placa “Proibido Estacionar” permite apenas a parada pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, sem demora e sem que o condutor abandone o veículo. Já a placa “Proibido Parar e Estacionar” não permite nem mesmo essa imobilização rápida, salvo por exigência da circulação, como diante de um semáforo, ou em situações de emergência .

Estacionar em local sinalizado com “Proibido Estacionar” é infração média, com multa de R$ 130,16, quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo. Nos locais com a placa “Proibido Parar e Estacionar”, a infração é grave, com multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e remoção do veículo .

A Operação Via Livre busca ampliar o respeito às regras de trânsito, reduzir pontos de congestionamento e melhorar a mobilidade urbana na capital .

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Fábio Prado

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