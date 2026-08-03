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Inverno em Goiás atinge período crítico com baixa umidade e alerta para queimadas

Inverno em Goiás atinge período crítico com umidade abaixo de 20%; Defesa Civil alerta para cuidados com a saúde e risco de queimadas


Fábio Prado Por Fábio Prado em 03/08/2026 - 14:27

Inverno em Goiás atinge período crítico com baixa umidade e alerta para queimadas
Inverno em Goiás atinge período crítico com baixa umidade e alerta para queimadas - Foto: Reprodução/Internet

Índices podem chegar a 9% em algumas regiões; Defesa Civil orienta hidratação e cuidados com a saúde.

O inverno em Goiás chegou ao período mais crítico da estiagem, com índices de umidade relativa do ar em queda acentuada . A Defesa Civil de Goiânia reforçou orientações para proteger a saúde da população e reduzir o risco de incêndios . O alerta acompanha avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que apontam umidade abaixo de 20% em algumas regiões, com registros de até 9% em municípios como Aparecida de Goiânia .

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade ideal para a saúde varia entre 50% e 60%. Quando os índices ficam entre 21% e 30%, o cenário já exige atenção. Abaixo disso, os riscos aumentam, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias . A combinação entre tempo seco, calor intenso e ventos constantes também eleva significativamente o risco de incêndios florestais, com a vegetação seca se tornando altamente inflamável .

Confira as principais recomendações da Defesa Civil

Para enfrentar o período de baixa umidade com mais segurança, a Defesa Civil orienta a população a adotar algumas medidas simples:

  • Beba bastante água ao longo do dia, não espere sentir sede.
  • Consuma frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja.
  • Redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
  • Utilize soro fisiológico para hidratar olhos e narinas.
  • Evite atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h .
  • Evite permanecer sob o sol nos horários mais quentes.
  • Utilize chapéu, boné, óculos escuros e protetor solar.
  • Mantenha os ambientes umidificados com toalhas úmidas, recipientes com água ou umidificadores.
  • Hidrate a pele e mantenha a casa limpa e arejada.
  • Lave as mãos com frequência e evite levá-las aos olhos, nariz e boca.
  • Não faça queimadas para limpeza de terrenos.
  • Não jogue pontas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens das rodovias.

Ao identificar qualquer foco de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199 .

Diante do alerta de baixa umidade, a população deve manter hidratação constante, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e umidificar ambientes. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199). Denúncias de queimadas podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 . Acompanhe os avisos do Inmet e da Defesa Civil pelos canais oficiais.

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Fábio Prado

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