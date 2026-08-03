Inverno em Goiás atinge período crítico com baixa umidade e alerta para queimadas

Índices podem chegar a 9% em algumas regiões; Defesa Civil orienta hidratação e cuidados com a saúde.
O inverno em Goiás chegou ao período mais crítico da estiagem, com índices de umidade relativa do ar em queda acentuada . A Defesa Civil de Goiânia reforçou orientações para proteger a saúde da população e reduzir o risco de incêndios . O alerta acompanha avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que apontam umidade abaixo de 20% em algumas regiões, com registros de até 9% em municípios como Aparecida de Goiânia .
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade ideal para a saúde varia entre 50% e 60%. Quando os índices ficam entre 21% e 30%, o cenário já exige atenção. Abaixo disso, os riscos aumentam, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias . A combinação entre tempo seco, calor intenso e ventos constantes também eleva significativamente o risco de incêndios florestais, com a vegetação seca se tornando altamente inflamável .
Confira as principais recomendações da Defesa Civil
Para enfrentar o período de baixa umidade com mais segurança, a Defesa Civil orienta a população a adotar algumas medidas simples:
- Beba bastante água ao longo do dia, não espere sentir sede.
- Consuma frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja.
- Redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
- Utilize soro fisiológico para hidratar olhos e narinas.
- Evite atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h .
- Evite permanecer sob o sol nos horários mais quentes.
- Utilize chapéu, boné, óculos escuros e protetor solar.
- Mantenha os ambientes umidificados com toalhas úmidas, recipientes com água ou umidificadores.
- Hidrate a pele e mantenha a casa limpa e arejada.
- Lave as mãos com frequência e evite levá-las aos olhos, nariz e boca.
- Não faça queimadas para limpeza de terrenos.
- Não jogue pontas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens das rodovias.
Ao identificar qualquer foco de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199 .
Diante do alerta de baixa umidade, a população deve manter hidratação constante, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e umidificar ambientes. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199). Denúncias de queimadas podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 . Acompanhe os avisos do Inmet e da Defesa Civil pelos canais oficiais.
LEIA MAIS:
Flávio admite encontro com Vorcaro após prisão e diz que foi encerrar aporte a filme de Bolsonaro
Israel é eleito o país mais impopular do mundo; imagem é manchada por guerra e mortes de civis e jornalistas