Saúde

Campanha de multivacinação começa nesta segunda-feira (3) em todo Brasil

Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação aos postos de saúde para atualização das doses em atraso


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 03/08/2026 - 12:00

influenza vacina. Dia D Vacinação. Campanha de Multivacinação

A Campanha Nacional de Multivacinação começa nesta segunda-feira (3) em todo o Brasil com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização segue até o dia 1º de setembro e prevê a aplicação de todas as vacinas indicadas para cada faixa etária durante uma única visita às unidades de saúde.

A iniciativa do Ministério da Saúde reúne diversos imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação e busca recuperar doses que deixaram de ser aplicadas nos últimos anos. A orientação é que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação para que as equipes de saúde verifiquem quais vacinas estão em atraso.

Entre os imunizantes disponíveis durante a campanha estão as vacinas contra poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola, hepatites A e B, rotavírus, meningites, febre amarela, HPV, influenza e Covid-19. Nos municípios em que a imunização contra a dengue integra a rotina do Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina também poderá ser aplicada.

A campanha contará ainda com um Dia D nacional, marcado para 22 de agosto, quando estados e municípios deverão intensificar as ações de vacinação. Além do atendimento nas salas de vacina, as secretarias de saúde poderão promover estratégias como vacinação em escolas, unidades móveis, ampliação do horário de funcionamento dos postos e busca ativa de crianças e adolescentes com o esquema vacinal incompleto.

De acordo com o Ministério da Saúde, a mobilização faz parte dos esforços para recuperar os índices de cobertura vacinal no país. Embora os indicadores tenham apresentado melhora desde 2023, ainda há diferenças entre estados e municípios, o que mantém parte da população infantil e adolescente vulnerável a doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação.

A recomendação é que as famílias procurem a unidade de saúde mais próxima durante o período da campanha para verificar a situação vacinal e garantir que crianças e adolescentes estejam protegidos conforme o calendário oficial de imunização.

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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